Gaat een grondige facelift deze enorme EV-flop redden?

We vrezen van niet…

Het is misschien wel de grootste EV-flop van een ‘gevestigd’ merk in Nederland: de Subaru Solterra. De Toyota bZ4X is al geen daverend succes, maar de Subaru-kloon al helemaal niet. In heel 2024 werden er welgeteld 15 op kenteken gezet… Een grondige facelift kan dus geen kwaad, al verwachten we niet dat de Solterra nu opeens een succes wordt.

De Subaru Solterra heeft in ieder geval een nieuwe snoet gekregen en de opvallende zwarte panelen aan de zijkant zijn verdwenen. Daardoor is er nu duidelijk onderscheid met de bZ4X. Ook de zwarte rand om de achterste wielkasten heeft het veld moeten ruimen. Het geheel is er wel een stuk generieker op geworden. De bZ4X is niet moeders mooiste, maar dat is ten minste nog wel wat unieks.

Zijn er op technisch vlak ook nog zaken gewijzigd? Jawel. Zo heeft de accu een bescheiden groeispurt gekregen van 71,4 kWh naar 74,7 kWh, maar de range is volgens Subaru met wel 25% gestegen. Helaas hebben we nog geen WLTP-cijfers, alleen de Amerikaanse range die uitkomt op omgerekend 458 km.

De laadprestaties zijn weinig verbeterd: snelladen kan met maximaal 150 kW en laden van 10 naar 80% duurt 35 minuten. Het vermogen is wel duidelijk toegenomen: de Solterra levert nu 338 pk in plaats van 218 pk. De Subaru heeft nog altijd standaard vierwielaandrijving, in tegenstelling tot de bZ4X. Op die manier moet ‘ie toch nog wat Subaru-DNA hebben.

Het interieur heeft ook een make-over gekregen. Op het dashboard prijkt een nieuw, hoger geplaatst 14 inch touchscreen. Het dashboard en de middenconsole zijn ook helemaal opnieuw ontworpen.

Gaat dit de Subaru Solterra alsnog een succes maken? Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. We verwachten dat de Solterra desondanks toch weer naar Nederland komt, al geeft de PR-afdeling daar desgevraagd nog geen uitsluitsel over.