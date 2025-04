Deze Koreaanse Range Rover-rivaal wordt wél betrouwbaar

Dat is onze inschatting tenminste.

De G-Klasse en Defender verkopen als warme broodjes, dus er is zeker markt voor een robuuste retro SUV. De Koreanen willen potentieel ook iets doen in deze richting, want ze presenteren vandaag een gave SUV met retrotrekjes.

Je had de designtaal wellicht al herkend: het gaat wederom om een auto van Genesis. Zij oogsten eerder deze maand veel lof met de X Gran Coupé en X Gran Covertible. Nu komen ze alweer met de volgende concept car op de proppen.

Deze auto heet de X Gran Equator Concept en doet een beetje denken aan de Range Rovers en Jeep Wagoneers van weleer. Met de karakteristieke LED-strips voor en achter is het tegelijkertijd een hartstikke moderne verschijning.

In het interieur zien we verrassend genoeg geen grote tablets, maar alleen ronde schermen die lijken op klokjes. Niet heel overzichtelijk, maar het ziet er wél fraai uit. Deze ‘klokjes’ en het stuur voelen Bentley-eque aan, maar de rest van het dashboard en de middentunnel zijn juist weer vrij grof vormgegeven, zoals je verwacht van een off-roader.

De hamvraag is zoals gewoonlijk: zijn er productieplannen? Het persbericht meldt dat de auto nog niet bevestigd is voor productie, maar designbaas Luc Donckerwolke hint hier wel naar in een interview met Autocar.

Als de Gran Equator in productie gaat, zal dat gewoon met verbrandingsmotor zijn. Wel is de auto ook ontworpen voor een range extender-optie. Één ding weten we wel: zo’n Genesis zal waarschijnlijk betrouwbaarder zijn dan een Range Rover.

De X Gran Equator Concept is nog niet zo productierijp als de Gran Coupé en Convertible, dus een productieversie komt sowieso niet op korte termijn. Donckerwolke spreekt van een ontwikkelingstijd van drie jaar, wat zou betekene dat de auto rond 2028 uit zou komen. Wij zeggen: kom maar door!