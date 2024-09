Terugroepactie elektrische MINI, ook in Nederland

MINI heeft wereldwijd een terugroepactie in leven geroepen voor de elektrische Cooper SE.

Als jij eigenaar bent van een elektrische MINI kun je binnenkort een brief op de deur verwachten. Er is wereldwijd een recall in het leven geroepen, in Nederland staat de terugroepactie sinds gisteren in het terugroepregister bij de RDW.

Terugroepactie MINI Cooper SE

Het issue is gerelateerd aan de batterij van de elektrische auto. De productie van de hoogvoltaccu is mogelijk niet gegaan volgens de eisen van de autofabrikant. De kans bestaat op storingen, in het ergste geval kan dit zorgen voor kortsluiting met een brand tot gevolg. In Nederland omschrijft de RDW de terugroepactie van de MINI Cooper SE als volgt:

In de hoogvoltaccu kunnen storingen ontstaan. Deze worden via een Check-Control-melding weergegeven. Deze storingen kunnen tot een kortsluiting in de hoogvoltaccu leiden waardoor een voertuigbrand, ook in uitgeschakelde toestand, kan ontstaan.

Toch lullig als je elektrische MINI op de oprit thuis opeens in de fik vliegt. Nu is die kans wel heel klein hoor, dus geen paniek. Wereldwijd worden meer dan 140.000 auto’s teruggeroepen, het gaat hier om de Cooper SE geproduceerd tussen 2020 en 2024. In de Verenigde Staten gaat het om 12.535 auto’s, aldus cijfers van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

De BMW Groep is in actie gekomen naar aanleiding van twee incidenten gerelateerd aan dit onderwerp. In oktober 2023 was er een geval van een overhitte batterij, in januari 2024 was er een tweede geval in Duitsland. Reden voor de BMW Groep om nu de MINI’s te gaan controleren op dit euvel.

Volgens de RDW krijgen eigenaren van een MINI Cooper SE vanzelf een brief met informatie over de terugroepactie. Met een software update zouden eventuele problemen aan de hoogvoltaccu aan het licht gebracht kunnen worden. Daarna volgt via de software update een fix. De update is uiteraard gratis.