Koop een onopvallende Alpina bij Domeinen

Het is in ieder geval wel een echte Alpina.

Domeinen Roerende Zaken, hét adres voor al je dikke Duitsers. Deze keer lichten we geen Audi RS3 of een foute AMG uit, maar een relatief ingetogen Alpina. We zouden bijna zeggen: een saaie Alpina.

Bij Domeinen kan het nooit kwaad om te checken of het wel een echte is, maar daar zijn we vrij snel achter. De auto heeft alle kenmerken van een Alpina en bovendien staat ‘ie als Alpina op kenteken. Twee keer zelfs, want hij staat bij de RDW geregistreerd als ‘alpina BMW ALPINA’.

Het betreft een Alpina B5 van de F10-generatie, die gebaseerd is op de 550i, met zijn 4,4 liter biturbo V8. Alpina heeft het blok onder meer voorzien van nieuwe turbo’s, verstevigde cilinderkoppen en nieuwe zuigers, met als resultaat 507 pk en 700 Nm.

Dit is dus een serieus snel apparaat, terwijl je in deze zwarte kleur totaal niet opvalt. Het zou natuurlijk nog wat anoniemer kunnen, als je ook de striping weghaalt. We moeten trouwens wel minpunten uitdelen voor de zwarte grille, dat kan natuurlijk niet op een Alpina.

Deze Alpina B5 heeft al de nodige ervaring, want er staat 252.548 kilometer op de teller. Fabrieksnieuw is ‘ie sowieso niet, want Domeinen meldt “rondom sporen van eerder herstel”. De auto rijdt sinds 2019 rond in Nederland. Dat wil zeggen: totdat de politie of de FIOD langskwam.

Gezien de kilometerstand en de staat zul je niet de hoofdprijs hoeven te bieden voor deze Alpina. Maar ja, het is wel weer een gokje natuurlijk. Wie durft…?