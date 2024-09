Volkswagen overweegt voor het eerst fabriek te sluiten

Vanwege kostenbesparingen overweegt Volkswagen een fabriek te sluiten.

Na een periode van meer, meer, meer en eeuwige groei ziet de economie er vandaag de dag wat anders uit. Reorganisaties, ketens die omvallen en kostenbesparingen is waar veel bedrijven nu mee bezig zijn. Ook in de auto-industrie.

Het kan zelfs voor historische beslissingen zorgen. Zo overweegt Volkswagen zelfs een fabriek te sluiten, daarover bericht Autocar. Drastische maatregelen, want de Duitse autofabrikant heeft nog nooit eerder een fabriek gesloten. Het gaat hier om de fabrieken in Dresden en Osnabruck.

Osnabruck en Dresden

Volkswagen heeft meerdere fabrieken in Duitsland en auto’s van diverse merken die tot het concern behoren rollen hier van de band. In de fabriek in Osnabruck produceert het concern bijvoorbeeld de T-Roc Cabriolet, de 718 Boxster en de Cayman. De twee laatstgenoemde modellen zijn al op weg naar de uitgang en krijgen uiteindelijk een opvolger in vorm van een elektrische sportauto.

Met het stoppen van de productie van de 718 komt bij Volkswagen ook de vraag naar boven of ze nog willen doorgaan met de faciliteit in Osnabruck. In de fabriek in Dresden rollen de producten van Volkswagen ID van de band.

Volkswagen sluit fabriek?

De ontwikkelingen van de Volkswagen Groep om een fabriek of zelfs twee fabrieken te sluiten is groot nieuws voor de Duitse industrie. Het merk bestaat al 87 jaar en tot op heden is het concern enkel gegroeid met alleen maar meer fabrieken.

Het is duidelijk dat ze bij VAG vooruitkijken. In vergelijking met 2023 verkocht het concern meer auto’s in Europa en Amerika. Op papier is er dus zeker geen paniek. Echter voelen ze ook bij Volkswagen dat de vraag naar EV’s afneemt, terwijl de focus juist op de elektrische auto ligt bij alle merken van het concern. Kostenbesparingen, hoe drastisch ook, liggen op de loer.