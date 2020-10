Een goede opvoeding begint met Mercedes-AMG - Autoblog.nl

Je kunt het ze niet vroeg genoeg duidelijk maken. De Mercedes-AMG kinderwagen maakt wandelen weer een feestje.

Baby op komst of recent een eerste uitbreiding van het gezin meegemaakt? Grote kans dat je aan het shoppen bent voor een kinderwagen. Je hebt ze in alle soorten en maten, maar echt warm zal een petrolhead er niet van krijgen. Misschien moet je dan eens deze Mercedes-AMG kinderwagen overwegen. Het is net echt.

Wat je ziet is een samenwerking tussen Mercedes en de kinderwagen fabrikant Hartan. Ze noemen het de Avantgarde series, waarvan het AMG model de dikste uitvoering is. Je kunt kiezen uit twee verschillende varianten. De velgen zijn geïnspireerd op het design van de Mercedes– en AMG-wielen. Daarnaast heb je een streepje over de kap, dit is een verwijzing naar de Mercedes-AMG GT4 raceauto.

De kinderwagens passen ingeklapt achterin een Mercedes-AMG GT. De dreumes zal al vroegtijdig kennismaken met rijcomfort, want de kinderwagen heeft een slim doordachte ophanging. Volgens Mercedes-AMG is de kinderwagen bijvoorbeeld ook goed te rijden op slecht begaanbare wegen. Er zit een parkeerrem op en de de duwhendel is in hoogte verstelbaar.

De Mercedes-AMG kinderwagen is vanaf heden verkrijgbaar bij de betere babywinkel. In het persbericht zijn geen prijzen bekendgemaakt. Een kleine online zoektocht levert op dat de prijzen ongeveer beginnen bij 879 euro voor het goedkoopste model.