Kia EV3 gaat de nieuwe elektrische Golf worden

De Kia EV3 zal waarschijnlijk in de voetsporen treden van de VW Golf en consorten.

Kia is lekker op weg, zeg. Van Magentis tot EV6 is toch wel een enorm flinke stap waar gevoelsmatig VEEL meer tijd tussen ziet dan dat er daadwerkelijk tussen zit. Sowieso is die EV-lijn niet verkeerd: 800V laadarchitectuur: prima prestaties, bijzonder design (niet iedereen vindt het ‘mooi’, maar apart is het zeker) en alleszins redelijke prijzen.

Na de Kia EV6 en EV9 komt Kia met de EV3. Je verwacht het niet, maar dit model staat dus wat lager op de maatschappelijke ladder. De Kia EV3 zal een elektrische crossover worden in het C-segment, het Golf-segment dus.

Kia EV3 teasers

Kia geeft de eerste afbeeldingen weg van de auto. Of nou je, ze noemen het zelf teasen. Dat is zo schattig, als een automerk je gaat teasen. Toch wat geruststellender dan een wildvreemde in foute nachtclub.

We kunnen wel zien dat de Kia EV9 meer model heeft gestaan dan de EV6. Het zal dus een stoere crossover worden, niet zozeer een sportieve. Dat is op zich geen slecht idee. Er zijn al zat faux-sportieve auto’s in dat segment.

De officiële onthulling en introductie van de Kia EV3 zal plaatsvinden op 27 mei om 13:00. Zet die datum maar alvast in de agenda!

De Kia EV3 is onderdeel van een nieuwe armada aan elektrische modellen van Kia. Naast de EV3 zullen er ook een EV4 en EV5 komen. Die modellen werden een tijdje geleden door Kia getoond als concepts. Gezien de teaserfoto’s van Kia, denken wij dat het model relatief weinig gaat afwijken van de concept.

We verwachten dat de Kia EV3 een zeer populaire auto gaat worden. De auto zal een regelrechte concurrent zijn voor de Volvo EX30, bijvoorbeeld. Dat is nu op dit moment de bestverkochte auto van Nederland!

