Man filmt zelfrijdende Tesla vanaf passagiersstoel [video] - Autoblog.nl

Het is levensgevaarlijk en ontzettend dom. Toch leek het deze man een goed idee om zijn zelfrijdende Tesla alle controle te geven.

Als je hem één vinger geeft, neemt hij de hele hand. Dit spreekwoord is zeker van toepassing op Tesla Autopilot. De Amerikaanse autofabrikant heeft een slimme en geavanceerde vorm van autonoom rijden ingebouwd in de modellen van het merk. Het is echter nog altijd een hulpmiddel. Je moet zelf de controle houden. Tot zover de spreekwoordelijke vinger, want er zijn Tesla-rijders die meteen de hele hand nemen.

In het verleden zijn meerdere ongelukken, ook met een afschuwelijke afloop, naar voren gekomen in verband met Tesla Autopilot. Mensen die op de passagiersstoel zitten en filmen hoe de zelfrijdende Tesla kilometers maakt. Het is levensgevaarlijk. Als de auto een verkeerde berekening maakt kun je vanaf de passagiersstoel immers niet ingrijpen. Met snelheden van meer dan 100 km/u kan dat een nare afloop hebben..

In de Verenigde Staten is op sociale media weer eens zo’n video opgedoken. Een man uit North Carolina filmt hoe zijn Tesla Model X zelfstandig aan het rijden is op de snelweg. Hij deelde de video op Facebook. Het filmpje werd gedeeld door de Amerikaanse nieuwszender ABC7news en gaat nu viral. De identiteit van de man is bekend. Wellicht krijgt dit nog een staartje voor deze persoon.