BMW 5 Touring M Performance: lekker dik hoor!

De BMW M Performance-upgrade voor de 5 Touring zijn hier. Dik.

BMW is lekker bezig met het uitrollen van zijn nieuwe gamma. Waar Audi nog een wat verouderd modelgamma heeft (en niet zo veel winst maakt), is het bij BMW over het algemeen behoorlijk vers. De belangrijkste recent geïntroduceerde auto is de BMW 5 Serie. Daar is onlangs een Touring-versie van gelanceerd.

Voor Noord-Europa is dat een zeer populaire variant. Het is een auto die bol staat van de noviteiten. Voor het eerst kun je een elektrische stationwagon krijgen. Iets minder goed nieuws is dat ze de separaat te openen achteruit hebben verwijderd.

BMW 5 Touring M Performance

Gelukkig is er vooral goed nieuws. Voor het eerst sinds de E61 komt er weer een M5 Touring! Voor dat het zover is heeft BMW hier de Performance-lijn voor de 5 Serie Touring. Dat is niet zozeer een uitvoering, maar een zwikje aan beschikbare upgrades om jouw BMW 5 Touring sportiever, dikker, fraaier en duurder te maken. De upgrades zijn beschikbaar voor de reguliere 5 Touring als de i5 Touring, de geheel elektrische variant. Op de afbeeldingen zie je de i5.

Het is wel de bedoeling dat je Fünfer hebt met het M-Sportpakket of M Sport Pro-pakket, als basis. Zo is er een koolstofvezel-plastic (CFRP) frontsplitter. Altijd een wonderlijke keuze om een spoiler te monteren op de locatie daar waar deze het snelste kan beschadigen. De driedelige splitter ziet er absoluut dik uit én is ook daadwerkelijk functioneel. Wat van ons niet had gehoeven zijn de stickers. Dat doen ze wel vaker bij BMW Performance, maar als het geen Alpina-dekoset is, lijkt het lastig te werken. Zeker op zo’n grote bak als de 5 Serie Touring.

Carbon

Ook geheel carbon zijn de spiegelkappen. De diffusor, ook driedelig, is wederom van koolstofvezel in plaats van plastic. Deze werkt nog altijd met de sensor als je met je voet de kofferbak wil openen. Handig. Ook is er een carbon achterspoiler.

In het interieur zijn er aluminium pedalen en een mattenset. Oh, en een sleutelhoesje. Helaas zijn er geen bijzondere BMW Performance sportstoelen zoals je vroeger zag bij de E-serie.

Wat we nog wel zien, zijn dikke wielen en remmen, gelukkig. Er zijn een paar wielensets waaruit je kan kiezen, variërend van 19, 20 en 21 inch. Daarachter zien we misschien wel de tofste upgrade: BMW Performance remmen met zes zuigers en grotere schijven.

De onderdelen zijn leverbaar vanaf mei 2024. Hey, wacht: dat is nu!

Check hieronder jullie aller @wouter die de 5 Touring laat zien:

