911 eigenaar krijgt boete door standaarduitlaat

Een 911-eigenaar krijgt een boete ondanks de aanwezigheid van een standaarduitlaat

Tegenwoordig moeten auto’s stiller dan ooit zijn. Turbotechniek, OPF’s, katalysator, elektrificatie. Het wordt voor de oren telkens minder leuk. Vroeger kon je met een iets andere uitlaat al een heel leuk geluid creëren op je Ford Sierra zescilinder, maar dat is tegenwoordig erg lastig. Als je geen dikke V8, is de enige manier om geluid te creëren de boel luider maken. En een stofzuiger heel erg luid is alsnog een stofzuiger.

Boete voor 911 eigenaar

Gelukkig zijn er relatief recente auto’s die nog best aardig klinken. Maar ergens is het voor de politie toch een beetje lastig om in te schatten of het nu wel of niet origineel is. Zo bleek wel met een originele Porsche 911 waarvan de eigenaar een hele dikke boete kreeg!

Wat gebeurde er? Nou, een man had een 911 van de 997-generatie. Dat is nog niet eens zo’n heel erg oude 911 die nog redelijk beschaafd klinkt in standaardtrim. Maar een diender in New York City dacht daat anders over. Net als in Rotterdam geven ze in New York boetes voor auto’s die te veel kabaal maken. Dus als je een getunede Camarao ofzo hebt, dan moet je wel even de vlinderklep sluiten om een boete te voorkomen. De 997-eigenaar rede gewoon met zijn auto die aan alle geldende eisen voldeed. Althans, dat dacht hij. Hij kreeg namelijk een boete van 800 dollar. Om met Shania Twain te spreken Ka-ching!

Te luid = boete

Het is niet eens dat de man is aangehouden en de auto is geïnspecteerd. De bestuurder reed door New York, waar ze talloze ‘geluidscamera’s’ hebben geïnstalleerd (van 35 mille per stuk). De 911-rijder werd voor een periode van 2 seconden betrapt op een geluid dat 6,5 decibel te luid is. Op basis daarvan viel er een boete van 800 dollar op de deurmat. Opvallend genoeg kreeg hij géén boete voor te snel rijden, iets wat hij op dat moment wél deed.

Kortom, we gaan afwachten wanneer de eerste standaardauto’s in Nederland een boete krijgen voor het maken van een te mooi geluid.

Via: Road & Track