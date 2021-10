Een helm, de snorfiets moet er eindelijk aan geloven

Er komt een einde aan het feit dat de eigenaar van een snorfiets in grote delen van Nederland zonder helm kan rondrijden. Het is straks helemaal afgelopen.

In bijvoorbeeld Amsterdam was het al verboden om zonder helm op een snorfiets te rijden. Straks is het landelijk afgelopen. Per 1 januari 2023 moet er een landelijke helmplicht voor snorfietsers gelden. Daarvoor pleit het kabinet, aldus minister Visser van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in een brief aan de Tweede Kamer.

In het buitenland kijkt men altijd al met gefronste wenkbrauwen naar Nederland. Op de snorfiets, maar ook op de fiets zijn wij Hollanders gewend om zonder helm te rijden. Terwijl in de meeste andere landen het de normaalste zaak van de wereld is om een helm te dragen. Het feit dat er geen helm nodig is, is sowieso één van de redenen dat men een snorfiets verkiest boven een scooter.

Het argument om een snorfiets daarvoor te kiezen is per 1 januari 2023 afgelopen. Of zelfs nu al, aangezien de wetgeving eraan zit te komen. Het is afwachten of de snorfietsrijder het ding ook daadwerkelijk meer laat staan met de nieuwe regel. Ja, je haar zit misschien niet meer zo strak als zonder helm. Maar je kokosnoot is wel veilig met zo’n ding op je knar.

De sectie Scooters van RAI Vereniging is blij dat de scooterbranche en gebruikers meer tijd krijgen om zich goed voor te bereiden op de invoering. Nederland telt bijna 800.000 snorfietsgebruikers. In eerste instantie had het kabinet voor ogen om de nieuwe wet al in 1 juli 2022 in te voeren. De branche en snorfietsgebruikers krijgen echter langer de tijd, met 1 januari 2023 als nieuwe datum.

Bezitters van een snorfiets hoeven straks niet een volbloed helm op zoals bij een scooter het geval is. Een speed pedelec helm is namelijk ook toegestaan op een snorfiets. Dit lijkt op een soort fietshelm met in sommige gevallen een klein vizier om te voorkomen dat je traanogen, steentjes of vliegen in je ogen krijgt.