Column: De Snorscooter moet dood, gewoon omdat 'we' dat willen - Autoblog.nl

De snorscooter zien veel Nederlanders het liefst verdwijnen.

Full disclosure: In een vorig leven was ik 5 jaar (2011-2015) de vertegenwoordiger van het kwaad (volgens de Fietsersbond dan). Want als PR Manager van Vespa in de Benelux heb ik menig (verbaal) robbertje gevochten met de mensen van het fietsgeloof. Waarin meermaals gesteld werd dat de Snorscooter als categorie gewoon dood moest. Dus ik vind wel iets van de actuele discussie over een helm voor snorfietsen.. (Kabinet stelt helm verplicht vanaf medio 2022)

Vooropgesteld: Ik ben voor veiligheid en hoe minder gewonden hoe beter, maar 0 gewonden lijkt me een utopie. Dan kun je het in het belachelijke trekken en zeggen dat wanneer we allemaal binnen blijven dat er niemand meer gewond raakt en dat hoe zachter we rijden hoe minder hard de klappen zullen zijn. Maar nu even serieus.

We hebben geen blanco stuk papier en we starten niet vanaf 0. De realiteit is dat bijvoorbeeld Amsterdam verkeerstechnisch een drama is en dat Nederland ook vol met (mannelijke EN vrouwelijke) Karens zit die menen te mogen bepalen wat goed voor jou is. Gewoon omdat ze getriggerd worden door jouw aanwezigheid. De realiteit is ook dat veel mensen een snorscooter hebben gekozen om in hun dagelijkse mobiliteit te voorzien. (Laten we zeggen zo’n 750.000)

Wat is de snorscooter? een scooter die 25km per uur mag rijden, maar waarbij je pas vanaf 36km/u afgelezen op de rollenbank een boete krijgt. Effectief is het grote voordeel in NL dat je deze tot voor kort overal zonder helm mocht rijden en op het fietspad. In Amsterdam moet je op sommige plekken al met je snorfiets op de rijbaan tussen de auto’s met een helm op je hoofd.

Hoe is die regeling er in Amsterdam doorheen gekomen? De SWOV berekende dat het zo’n gevaarlijke en onwenselijke regeling is dat mensen uit pure angst hun scooter zouden laten staan. Tada! Minder ongelukken op het fietspad en dus een goede regeling, invoeren maar. En ja, zo is inderdaad dat onderzoek gegaan, vanachter het bureau!

Maar goed, snelheidsverschillen tussen fietsers en snorfietsen op het fietspad, dat moeten we toch niet willen? Inderdaad, daarom is er ook een maximum snelheid voor het fietspad. En die is 30 km/u binnen de bebouwde kom. Ook voor e-bikes, ook voor wielrenners en ook voor speedpedelecs. Maar zeker ook voor Snorfietsen EN Bromfietsen. Je zou dat bijvoorbeeld kunnen handhaven, scooters en brommers hebben immers een kenteken…

Natuurlijk zijn er verschillende belanghebbenden in deze discussie en de snorscooterbranche moet zich zeker geen Calimero mentaliteit aanmeten. Maar het is ontegenzeggelijk dat fietsen populair is in Nederland en nog steeds stijgend. Snorfietsen hebben vooral een gebrek aan ‘goede pers’. Terwijl de fietsers anekdotisch verhalen kunnen opdreunen over zich misdragende snorfietsers. Kent u dat verhaal van het zoontje van toenmalig verkeerswethouder Wiebes in 020 die aangereden werd door een snorfietser..

Er is dus gewoon geen plek voor de snorfiets meer in de hoofden van de beleidsmakers, want het dient geen enkel hoger doel, het maakt niet uit of je op weg bent naar de sportschool, naar je werk of naar de snackbar. “Stap maar van die scooter af en stap op de fiets!” Want dat is veel gezonder, toch?

En eigenlijk, ja eigenlijk is er geen goede reden om voor de snorfiets te kiezen ten opzichte van een bromfiets. Je hoeft geen helm op, maar je moet hetzelfde rijbewijs bezitten om erop te rijden. Je moet ze allebei verzekeren en ze kosten vaak evenveel (nieuwprijs).

De belangrijkste reden om te kiezen voor een snorfiets is simpelweg gemak! Dezelfde reden waarom heel NL een auto met hoge instap lijkt te verkiezen. En dat vinden we (bijna) allemaal ok.

Gewoon omdat je het wil, daarom rij je op een snorscooter. En dat is prima! Alleen win je daarmee geen argument bij de gemeenteraad of de Tweede Kamer..

Uiteindelijk raakt het allemaal aan een simpel principe. In hoeverre ben je nog vrij om te kiezen hoe jij invulling wilt geven aan je eigen mobiliteit. Als ik op een Felyx snorscooter stap in het centrum van Rotterdam en daarmee naar een volgende afspraak rij word ik links en rechts ingehaald door mensen op e-bikes die al ruim een maand geleden gevaccineerd waren. Zonder een zweetpareltje op hun voorhoofd.

Dus, de snorscooter zal verdwijnen vanaf medio 2022 als de helmplicht door de 1e en 2e kamer wordt aangenomen en dan kunnen de ‘eerste hulp’ artsen zich nog drukker gaan maken over e-bike slachtoffers. Heel fietsend Nederland aan de helm, of meer waarschijnlijk, heel Nederland terug de auto in. Applaus!

Het onbedoelde en onwenselijke neveneffect is dat waarschijnlijk het huidige park aan snorfietsen NIET vervangen zal worden door elektrische snorfietsen. Want waarom zou je? Dat is voer voor een volgende keer. Hoe Nederland niet om kan gaan met innovatieve en duurzame nieuwe vervoersalternatieven zoals elektrische steps. En waarom er wel 10 kinderen zonder helm in een Stint (sorry BSO bus heet dat nu) mogen op het fietspad..

Snorscooters, die moeten gewoon kunnen!

of:

Snorscooters, die categorie mag gewoon weg!

fotocredit: Stichting Scooterbelang tijdens een actie een paar jaar geleden ten tijde van: ‘scooter naar de rijbaan’