Dit mag je eigenlijk geen bedrijfswagen meer noemen

Er komt toch niks meer van werken terecht aan boord van dit luxe werkpaard. De nieuwe GMC Sierra 1500!

Het verschil tussen een personenwagen en een bedrijfswagen is steeds kleiner aan het worden. Tegenwoordig zijn bestelauto’s en pickups zo luxe uitgevoerd, dat het bijna zonde is om het ding te gebruiken waar ze voor bedacht zijn. Namelijk werken!

Personenauto vs bedrijfswagen

De pickups van Ford en RAM zijn vandaag de dag lekker luxe vanbinnen. Dan kan General Motors natuurlijk niet achterblijven. In dit geval met de GMC Sierra 1500. De pickup uit Amerika heeft een lekkere upgrade gekregen. De voornaamste vernieuwingen spelen zich af aan boord van de pickup. Daar is het nu aangenaam vertoeven. Zeker als je voor de juiste uitvoering gaat. Bruin leder? Ja doe maar! In Amerika zijn pickups ook gewoon dagelijkse vervoersmiddelen voor consumenten, hier in Nederland door belastingtechnische redenen zie je er voornamelijk ondernemers mee rijden.

Waar je vroeger bijna je schouders ophaalde als je per ongeluk koffie morste in een bedrijfswagen, pak je hier wel even een doekje om alles netjes schoon te maken. De auto’s van GMC zie je hier eigenlijk nauwelijks. Als ondernemers voor een pickup op grijs kenteken kiezen is het vaak een RAM of Ford.

Als je het liefste met een achtcilinder op stap gaat kun je in elk geval nog bij GMC terecht. De nieuwe GMC Sierra 1500 heeft nog altijd de oude vertrouwde 5.3 liter en 6.2-liter V8-motoren. Een stuk minder grof geweld, maar wel te verkrijgen, is een geblazen 2.7-liter vier-in-lijn motor. Dieselen gaat met de 3.0-liter Duramax zes-in-lijn.

De nieuwe GMC Sierra 1500 moet het opnemen tegen stevige concurrenten. We noemden al even Ford en RAM met de F-150 en 1500. Maar vergeet ook de Toyota Tundra, Chevrolet Silverado en de Nissan Titan niet. Kortom, de Amerikanen hebben genoeg te kiezen.