Eerste Cupra’s in de VS niet de auto’s die je verwacht

De VS onderschepte een partij ‘Cupra’s’, maar dat ging niet om auto’s van de SEAT-dochter.

SEAT en Skoda mogen hier dan perfecte budgetmerken zijn voor VAG, de oversteek naar de VS hebben ze nooit gemaakt. Volkswagen is eigenlijk al min of meer een budgetmerk aldaar, al krijgen de Amerikaanse modellen ook wat goedkoper interieur dan ‘onze’ VW’s. Zou je diezelfde logica toepassen op SEAT’s en Skoda’s, dan is er niet zo veel meer over. En ga eens een Amerikaan uitleggen waar de merken officieel vandaan komen. De helft kan Tsjechië niet eens aanwijzen op een kaart van Europa.

Cupra

Cupra, een iets ambitieuzer submerk van SEAT en dus VW, ambieert wel een grote oversteek naar de andere kant van de plas. En ambitieus is het zeker. Voordat het merk echter een duidelijk plan uit de doeken doet, onderschepte de Amerikaanse douane al een grote batch Cupra’s.

Cupra-drugs

Welnu, de autowereld kruist weer met de drugswereld. Nadat er hier xtc-pillen in de omloop zijn met een Audi-logo erop, werd in de VS een zending met pakketten cocaïne onderschept. Deze hadden, jawel, het Cupra-logo erop.

Hurricane Debby blew 25 packages of cocaine (70 lbs.) onto a beach in the Florida Keys. Good Samaritan discovered the drugs & contacted authorities. U.S. Border Patrol seized the drugs, which have a street value of over $1 million dollars.#Hurricane #Debby #Florida #floridakeys pic.twitter.com/nsjKu6qm8V — Samuel Briggs II (@USBPChiefMIP) August 5, 2024

Ze zijn overigens niet binnengekomen met iemands handbagage: de Cupra-cocaïne was aangespoeld tijdens een orkaan. Daar gaf de vinder de vondst aan bij de politie en die hebben bevestigd dat het om zo’n 25 pakketten cocaïne gaat met een straatwaarde van ruim een miljoen dollar. Waarom het Cupra-logo op de pakketten stond? Dat wordt nergens bevestigd.

Niet de glorieuze entree die Cupra had verwacht op de Amerikaanse markt, zo denken wij. Al was waarschijnlijk hetzelfde gebeurd met daadwerkelijke auto’s als deze zonder typegoedkeuring het land in gesmokkeld zouden worden. (via X)