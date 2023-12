Waarschuwing: slik geen Audi-logo’s in

Een wat vreemde waarschuwing om geen Audi-logo’s in te slikken, voor zover je dat nog niet duidelijk is.

Normaliter pakken we altijd even een grappige anekdote of een stukje context erbij. Vandaag houd je die even tegoed, want de ietwat vreemde link met de welbekende vier ringen van Audi gaat gepaard met een serieuze waarschuwing.

Heftige xtc-pil

Het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar drugs en drugsgebruik, trekt namelijk aan de bel. Er is een xtc-pil in de omloop die levensgevaarlijk is. Dit omdat er een zeer hoge hoeveelheid MDMA in zit ten opzichte van ‘gangbare’ xtc-pillen: 300 gram in plaats van de gemiddelde 136 gram van een meer gangbare pil. Inname van deze heftigere pillen kan in het ergste geval betekenen dat je komt te overlijden.

Audi-logo

En nu de link met auto’s? Welnu, je kan het wel raden: de gekozen vorm en opdruk van de pil. Je kunt de dodelijke xtc-pil namelijk herkennen aan het welbekende Audi-logo. Die staan op de voorkant van de pil gestampt. Op de achterkant staat Audi RS. Dat maakt de kill pill wel herkenbaar.

Da’s maar goed ook, want net als een echte Audi RS ga je van deze pil heel snel van 0 naar 100. In een menselijk lichaam is dat het equivalent van een turbo op je blok schroeven zonder extra koeling en andere aanpassingen. Oververhitting is namelijk één van de symptomen waaraan je een MDMA-overdosis het snelst herkent. Als je niet snel voor koeling zorgt wanneer je oververhitting merkt, vallen je nieren en lever uit en dat kan je lichaam niet verdragen. Daaraan overlijd je vervolgens.

Niet gebruiken

Mocht jij zo’n xtc-pil met Audi-logo hebben, gebruik hem dan NIET. Hij is al van de markt verdwenen, maar daardoor zijn ze nog wel in de omloop. Geef ook aan aan je dealer dat de pillen moeten verdwijnen. Mocht je nare ervaringen hebben na het nemen van deze pil, ga dan naar de EHBO of bel de ambulance, dat geldt ook voor als iemand in je omgeving dit ervaart. Volgens een coördinator van Trimbos zijn er nog geen meldingen van ernstige ziektes en/of overlijden door de RS-pil geweest. Houd dat vol. (via Trimbos en NOS)