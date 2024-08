Zou jij bijbetalen voor een tweede kofferbak?

Een leuke optie voor de EV’s van heden ten dage is soms wel, soms niet en soms optioneel verkrijgbaar. Zou jij ervoor bijbetalen?

Voor wie niet bekend is met de term ’three box design’: ontwerpers gebruiken dat om aan te tonen dat auto’s (met name sedans en coupés) vaak drie ‘boxen’ hebben waarin het algehele silhouet verdeeld is. Motorgedeelte, greenhouse, kofferbakgedeelte.

EV

Dat is logisch: de kofferbak moet lekker ruim zijn en onder de motorkap moet een motor geplaatst kunnen worden. Vooral die laatste wil je een beetje los kunnen zien van het bestuurdersgedeelte. Bij een EV is die balans wat anders. Vele EV’s zijn nog redelijk traditioneel vormgegeven, veelal omdat ze nog een platform delen met een benzine-versie. Maar in elk geval niet omdat er een motor voorin zit. Die kan namelijk veel compacter en lager weggewerkt worden. Wat je dan doet met een voorklep? Simpel: een frunk.

Tesla gebruikt de frunk (front-trunk) al sinds de Model S om keiharde liters toe te voegen aan je kofferruimte. Tegenwoordig gebruiken veel merken een frunk, elektrische pickups zelfs vaak enorme knotsen van frunks die groter zijn dan de kofferbak achter van een B-segmenter. Een no-brainer, toch? Extra kofferruimte kan je altijd gebruiken, al is het maar voor laadkabels of klein grut wat anders rondslingert achterin.

Optionele frunk

De vraag van vandaag: hoe essentieel is deze feature? Dodge onthulde namelijk de prijslijst van de Charger EV. Die gaat 61.950 dollar kosten en daar heb je weinig aan want hij komt (nog) niet naar Europa. De opties komen dan ook boven water en één van de opties is simpelweg: ‘frunk’.

Een optionele frunk, dus je kan hem ook níét kiezen. Daar is Dodge echter niet uniek in. Als je een Audi Q6 e-tron configureert, bestaat ook voor 595 euro en 1 cent de optie ‘opberg- en bagageruimtepakket en een frunk’.

Dat is wisselgeld op een auto die de 66.000 euro aantikt, maar het zet ons wel aan het denken. Hoe zo’n erge no-brainer is een frunk als je hem niet standaard krijgt? De ruimte was er toch al, dus voelt het een beetje gek. Je betaalt immers voor extra lucht voorin je auto.

Zou jij het doen?

Dus we leggen de vraag even bij jullie neer. Zou jij een fabrikant extra geld betalen voor de extra ruimte? Moet een fabrikant dit aanbieden zodra er ruimte voor is? Kan het je niks schelen en rij jij het liefst morgen nog weg in een compleet gestripte Q6 e-tron met de kleinste velgen? Laat het weten in de comments!