Eerste Formule 1-testdag: Verstappen op kop, Bottas laatste - Autoblog.nl

Onze Verstappen stond helemaal bovenaan, terwijl Bottas de laatste plek mocht bekleden tijdens de eerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen.

Valtteri Bottas heeft waarschijnlijk betere vrijdagen gekend. Vandaag was namelijk de allereerste testdag van het 2021-seizoen, op het circuit in Bahrein. En waar Bottas het 2020-seizoen afsloot met een tweede plek, wist hij vrijdag niet verder te komen dan de allerlaatste plaats. Het is makkelijk om te zeggen dat Mercedes hem maar uit die W12 moet halen en ze die plek aan George Russell moeten geven, maar hier is natuurlijk meer aan de hand.

Mercedes had voor de testdag namelijk besloten dat Bottas ’s ochtends mocht rijden en dat Hamilton ’s middags plaats mocht nemen. Toen Bottas echter aan zijn rondjes wilde beginnen, bleek de versnellingsbak stuk te zijn. Uiteindelijk wist Mercedes die wel te fixen, maar dat duurde even. Daardoor kon hij uiteindelijk maar zes rondjes rijden, het minste aantal van alle rijders. In die zes rondjes was zijn snelste tijd 1:36,850, ruim zes seconden trager dan Verstappen.

Ook Hamilton had niet de beste dag, volgens Bottas kwam dat omdat het ‘superhard waaide’. Uiteindelijk wist hij 42 rondjes te rijden, zijn snelste tijd was 1:32,912, goed voor de tiende plaats van de eerste testdag.

Waar Bottas de grootste verliezer was van deze eerste testdag, was Max Verstappen de grote winnaar. Hij verloor wel z’n grip en spinde op het circuit, maar verder waren er geen incidenten. Hij wist 138 rondes te rijden – meer dan alle andere coureurs – en zette de snelste tijd neer van 1:30,674. Natuurlijk geeft dat geen garantie voor succes voor de rest van het seizoen, maar een lekker begin is het zeker. Verstappen zelf zegt ‘erg blij’ te zijn met de eerste testdag.

We hadden een erg positieve dag. We konden veel ronden rijden, ondanks dat de baancondities niet al te best waren. Het was erg warm, er was veel wind en de bandenslijtage is hier erg hoog. Daarom is het niet makkelijk om veel ronden achter elkaar te rijden. De auto voelde goed aan en het is goed om een test zo te beginnen. Qua snelheid willen we wachten tot Q3 van de eerste GP. Daar zal je de echte snelheid zien van alle auto’s. Max Verstappen

Zaterdag en zondag rijden de coureurs weer testdagen op het circuit. Over twee weken gaat eindelijk het echte werk beginnen. Op 28 maart staat namelijk de eerste GP van het jaar gepland, eveneens op het Sakhir-circuit.