Toyota-baas waarschuwt Apple: de autosector is geen makkie - Autoblog.nl

Je kan alle tech en het geld van de wereld hebben, dan nog is de autowereld niet makkelijk, waarschuwt Toyota tegen Apple.

Het is inmiddels een publiek geheim dat Apple aan een eigen auto werkt. Het moet een elektrische auto worden die geheel of gedeeltelijk autonoom moet kunnen rijden, maar veel meer dan dat weten we eigenlijk nog niet. Hyundai en Kia leken even bouwers te zijn van de nieuwe Apple-auto. Vorige maand bleken ze daar echter geen zin meer in te hebben.

Apple geeft echter niet zomaar op. Het bedrijf is nu waarschijnlijk hard op zoek naar andere partners. Bij dat proces krijgen ze wat ongevraagd advies van Toyota-baas Akio Toyoda. Volgens Bloomberg zei de Toyota-baas namelijk dat Apple wel moet beseffen dat het er meer is aan het verkopen van auto’s dan alleen het kunnen bouwen van die auto’s.

Toyoda wijst er bijvoorbeeld op dat ze daarna nog met klanten om moeten gaan. Op zich heeft Apple natuurlijk extreem veel ervaring met klantcontact, maar de autowereld is in dat opzicht toch wel wat anders. Ook is de autowereld wat ‘langzamer’. Een iPhone gaat een paar jaar mee, de gemiddelde auto een stuk langer dan dat.

De Toyota-baas heeft overigens geen hekel aan Apple en is ook niet bang om hun macht. Net als BMW en Volkswagen eerder ook zeiden. Hij zegt zelfs dat het goed kan zijn voor klanten als techbedrijven meedoen aan de autosector. Ze kunnen er ‘nieuw leven in blazen’ en klanten meer keuze geven. Tegelijkertijd moeten ze wel ‘eerlijk’ zijn naar hun klanten, zegt Toyoda. Ze moeten verantwoordelijk zijn voor de gehele levensduur van de auto en niet alleen de productie. Toyoda noemt daarbij specifiek het onderhoud en de eventuele sloop van auto’s. Kennelijk is Toyota bang dat deze fabrikanten zich alleen bekommeren om de verkoopcijfers en minder kijken naar al verkochte auto’s. Apple heeft sowieso genoeg tijd om naar het ‘advies’ van Toyoda te kijken; waarschijnlijk moeten we nog wel een paar jaar wachten op die Apple Car. Als deze überhaupt ooit nog komt…