Care to Drive-abo is perfect voor bange occasionkopers - Autoblog.nl

Bang voor problemen met een occasion? Dan is Care to Drive misschien iets voor jou.

Het kopen van een occasion blijft altijd een risico. Natuurlijk kan je dat risico verminderen door goed onderzoek te doen en niet zomaar de eerste de beste tweedehandsje te kopen. En onze aankoopadviezen te checken, natuurlijk. Toch blijft het altijd mogelijk dat er ineens iets stuk gaat en je ineens een flink (financieel) probleem hebt.

Zeker voor mensen die minder verstand van auto’s hebben, kan dat afschrikwekkend werken. Ben je iemand die bang is voor problemen met een occasion? Dan zou Care to Drive van Aon wel iets voor jou kunnen zijn. Managing director bij Aon Robert Spaan was vrijdag te gast bij de BNR Nationale Autoshow om het idee uit te leggen.

In principe is Care to Drive een stukje verzekering en een stukje kostenspreiding. Care to Drive verzorgt namelijk zowel het reguliere onderhoud van je auto en het is een vorm van verlengde garantie. Gaat je motor ineens stuk? Dan fixt Aon het voor je. Komt er weer een apk aan? Ook die betaalt Aon.

Het idee is dat je straks bij je dealer een occasion koopt en bij diezelfde dealer een Care to Drive-abonnement kan afsluiten. Dan moet je dus steeds terug naar die dealer voor het onderhoud. Fijn voor de dealer, want hij heeft een terugkerende klant. Tegelijkertijd heeft de klant weer een stukje zekerheid.

Er zijn wel wat voorwaarden aan de dienst verbonden. Sowieso moet de auto tussen de drie en acht jaar oud zijn. Daarnaast mag er maar 100.000 kilometer bij aanschaf op de teller staan en mag de motor niet meer dan 335 pk leveren. De auto moet tevens een gezondheidscheck krijgen van de dealer, om te voorkomen dat er allerlei mankementen aan de auto zijn. Oh, en banden, glas en lak vallen niet onder Care to Drive.

Waarom die leeftijdsbeperkingen? Omdat Aon zich voor nu mikt op private-lease-auto’s die terugkeren naar dealers. Aon gebruikt daarnaast data van de fabrikanten om te kunnen voorspellen hoeveel onderhoud een auto nodig zal hebben. Op die manier kan de verzekeraar de kosten inschatten. Hoe ouder de auto en hoe meer kilometers deze heeft gelopen, hoe minder voorspelbaar deze kosten worden. En hoe minder voorspelbaar de kosten worden, hoe hoger de prijs voor de klant moet worden.

Dat terwijl Aon die kosten voor de klant naar eigen zeggen juist laag wil houden. Gemiddeld betaal je bij een abonnement zeventig tot tachtig euro per maand. Dat hangt natuurlijk volledig af van de auto. Eigen risico kent Care to Drive niet, een claimlimiet is er eveneens niet. Aon verwacht dat de dienst rond Pasen zal starten met twee dealers. Daarna moet Care to Drive verder uitgebracht worden.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Wouter en Meindert praten samen met Bovag en LeasePlan over het BNR Autodebat. En Stichting Tesla Claim geeft een update.