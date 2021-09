Bottas verklaart makkelijke inhaalactie Verstappen

Geweldige vent Valtteri Bottas verklaart waarom de inhaalactie van Verstappen op hem zo eenvoudig was.

Het leek een mooi snood plannetje van Mercedes enige tijd voor de race van vanmiddag in Rusland. Met Verstappen achterop de grid en Bottas slechts als zevende gekwalificeerd, besloot Das Haus tot een motorwissel voor VB77. De Fin startte daardoor als zeventiende, in plaats van als zevende. De gedachte in de paddock was dat de move tot doel had Verstappen een beetje op te houden in diens opmars naar voren.

Doch mocht dat inderdaad het plannetje zijn geweest, faalde het schromelijk. Onze favoriete geweldige vent werd namelijk in de zesde ronde al voorbij gekacheld door onze favoriete held. Het ging allemaal zo makkelijk, dat het bijna leek alsof Bottas Verstappen simpelweg voorbij liet. Lekker dan, daar ben je mooi klaar mee als kopman zijnde dat je wingman zo laks is.

In gesprek met Sky Sports F1 verklaart Bottas waarom het allemaal zo eenvoudig ging:

Ik zag hem niet echt aankomen. Ik moet het maar eens bekijken. Hij wist zich sneller een weg naar voren te banen dan ik. Valtteri Bottas, keek waarschijnlijk naar de Datscha van Putin

Mjah, Max rijdt dus sneller dan de ogen van Bottas kunnen kijken. De laatste zin van BOT klopt trouwens ook. Het grootste deel van de race, verzoop de Fin weer eens in de grauwe middenmoot. Pas door de regen op het laatst werd een finish buiten de top-10 vermeden. Bottas beaamt zelf ook dat hij het moeilijk had:

Het was moeilijk om te bepalen wanneer je de pitstop moest maken. Ik zei tegen het team dat ik wilde stoppen, maar ze waren er nog niet klaar voor. Het redde de race voor mij, want ik had het echt moeilijk. Het was niet de makkelijkste race. Ik dacht dat het beter zou gaan. Het volgen van sommige auto’s in sommige bochten leverde me onderstuur op. Valtteri Bottas, had meer verwacht van de race op ‘zijn’ circuit

Waarvan akte. Volgend jaar krijgt BOT nog één kans om de race op Sochi te winnen, alvorens de race vanaf 2023 op het Igora Drive circuit gehouden zal worden.