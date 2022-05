Eerste Nismo 400Z is nu al een feit: superdik natuurlijk

De eerste Nismo 400Z is niet te versmaden.

Het is heel erg jammer dat wij in Nederland de nieuwe Nissan 400Z niet krijgen. Een betaalbare coupé met 400 pk, achterwielaandrijving en een handbak. Dat klinkt uit de kunst! De reden dat wij ‘m niet krijgen is eenvoudig: Nissan slaat namelijk de gehele Europese markt over.

De stringente Euro7-emissie-eisen maken het heel erg lastig om een auto als deze betaalbaar in de markt te zetten. En dat is wel wat Nissan wilde doen met de 400Z. De auto is nauwelijks duurder dan de instap-Supra. Maar waar die omgekatte BMW Z4 een 2.0 viercilinder heeft, krijg je bij Nissan een 400 pk sterke V6.

Bij Nissan weet je ook dat dit slechts het begin is. Nissan is Japans en Japanners blijven hun modellen beetje bij beetje doorontwikkelen. Dus reken maar op een hele hoop versies inclsusief de nodige Nismo-varianten. Die waren er immers ook van de 350Z en 370Z.

Fuji Speedway

We hebben nu ook de afbeeldingen van de eerste Nismo 400Z voor je. Het gaat in dit geval om raceversie die ze willen in zetten bij de eerstvolgende 24-uursrace op de Fuji Speedway. In dit geval staat de raceauto heel erg dicht bij de straatauto. Dit heeft als gunstige bijkomstigeheid dat de straatversie niet heel erg zal afwijken, zoals bij de Nismo 370Z ook het geval was.

Om het onafgeveerde gewicht te verlagen, zijn er nu gesmede achtspaaks-velgen van Rays. Daarachter zien we heerlijke dikke Brembo GT-remmen. De andere modificaties zijn vrij subtiel. De motorkap is voorzien van ventilatieopneingen en er zijn hele subtiele verbredingen aan de achterschermen.

Achterspoiler eerste Nismo 400Z

Het meest opvallende is tenslotte de achterspoiler. En zelfs die is redelijk ingetogen naar ‘JDM’-maatstaven. De spoiler op de Eclipse van jouw buurjongen met een Brian O’Conner-fetish is vele malen groter. Nog een aanpassing is het onderstel. Dat is bij deze eerste Nismo 400Z flink aangepakt. De auto staat aanzienlijk dichter bij het asfalt.

Aan de motor is vooralnsog niets gedaan. De VR30DETT is veel eenvoudiger te kietelen dan de VQ37HR uit de vorige 370Z. Dus we wachten op de eerste versies met 450 tot 550 pk. De eerste Nismo 400Z maakt zijn debuut op 4 en 5 juni op de Fuji Speedway, waar Nismo namelijk met twee exemplaren mee zal doen. Kijk er niet gek van op dat de onderdelen op latere termijn gewoon bij de betere Nismo-dealer te bestellen zijn.

