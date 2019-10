Dit zijn 9 uitstekende varianten op een briljant thema

Zo'n 350Z is eigenlijk slechts de basis van hetgeen je er kan van maken. Dit zijn een paar gave voorbeelden.

Afgelopen weekend namen we alle ins en outs door betreffende de Nissan 350Z in onze wekelijkse special. Het bijzondere aan de Nissan 350Z (en de identieke Fairlady Z) van de zogenaamde Z33-generatie is dat de auto eigenlijk overal een succes was.

De auto is wereldwijd geleverd. Nissan heeft er ook daadwerkelijk winst op gemaakt, iets dat niet altijd het geval is met dit soort imageboosters. De reden dat de auto zo populair was is eenvoudig: veel vermogen, een goede layout (achterwielaandrijving) en enorm veel mogelijkheden om de auto naar wens aan te kleden.

Nee, we bedoelen dan niet panoramadaken, navi-units en linker oorlel-verwarming. Je kon namelijk van de 350Z wat je zelf wilde. Je kan er mee racen, driften, rallyrijden, dragracen of mee showen. Dit zijn enkele voorbeelden van varianten. Voor het originele ‘OEM’-gevoel besteden we ditmaal extra aandacht aan de Nismo-uitvoeringen. Uiteraard konden we het niet laten om toch een paar bijzondere creaties toe te voegen. Dit zijn ze:

Nismo 350Z S-Tune (Z33) ’06

Tegenwoordig komt het wel vaker voor dat er een overlap is tussen racegames en (sportieve) auto’s in het echt. Aan het begin van dit millennium was dat echter nog heel bijzonder. Vandaar dat deze 350Z S-Tune best bijzonder is, De auto beleefde namelijk zijn debuut in de racegame Gran Turismo 4. Sterker nog, de bodykit is digitaal ontworpen door GT-legende Kazunori Yamauchi himself. S-Tune is een milde vorm van tuning bij Nismo. Denk aan aanpassingen aan veren, dempers, stabilisatorstangen en dergelijke. Ook zit er een S-Tune uitlaat onder, goed voor 10 extra pk, waardoor het totaal op 290 stuks uitkomt. Je kon de S-Tune bij Nismo bestellen, maar ook alle onderdelen wanneer het je uitkwam.

Nismo 350Z S-Tune GT (Z33) ’05

Nissan heeft zelf geen extra snelle versies gebouwd van de 350Z, maar heeft dat overgelaten aan Nismo (Nissan Motorsports). Om het kampioenschapsjaar te vieren van de JGTC-racer van de 350Z, werd de 350Z S-Tune GT ontwikkeld. Dit is een bijzonder gevalletje, want wat ze gedaan hebben is het karakter van de auto veranderd in plaats van het vermogen. Dat is namelijk 300 pk (de standaardversie had toen nog 280). Maar je moest nu veel meer toeren maken, wat de VQ35DE-S1 V6 met graagte deed. Bijna VTEC-esque. De GT heeft niet alleen een andere motor dan de ‘gewone’ S-Tune, maar ook een andere bodykit, geïnspireerd op de racewagen.

DC Design Black Ruby ‘Rolls Royce’ (Z33) ’06

In de categorie Frankenstein-creaties is deze variant van DC Comics. Het geheel doet nogal Leepu-esque aan en dat is geen verrassing, want dit project komt uit India. De zogenaamde Black Ruby is een ontworpen en gebouwd door Dilip Chhabria. Destijds stond het apparaat te koopt voor een uiterst pijnlijke 750.000 Britse ponden. Het resultaat is absoluut origineel, maar dan niet op de juiste manier. Nu moeten we eerlijk zeggen, schuin van achteren had deze auto wel wat, maar vanuit alle andere hoeken was het niet een geslaagde creatie. Godzijdank is er slechts eentje gebouwd.

Option Stream Z 3.9 Biturbo (Z33) ‘04

Je hebt snelle 350Z’s, hele snelle 350Z en bizar snelle 350Z’s. Als overtreffende trap is daar de Option Stream Z. Option is een automagazine uit Japan, speciaal gericht op de sportievere auto’s van deze planeet. Met de Option Stream Z hebben ze hun eigen steentje bijgedragen. De auto is specifiek gebouwd met maar een doel: een zo hoog mogelijke topsnelheid bereiken in de Silver State Classic competitie. De motor is vergroot naar 3.9 liter en voorzien van een enorme Garett T88-34 turbocompressor, goed voor zo’n 800 pk. In het eerste jaar ging de recordpoging mis, met een ongeluk tot gevolg. een jaar later kwam Option terug met een 900 pk sterke variant. Wederom ging het fout.

Nissan 350Z Nismo (Z33) ’07

Jazeker, de Amerikanen zijn vaak net ietsje meer petrolhead dan wij, waardoor zij net even wat leukere uitvoeringen krijgen dan wij. In de VS kon je vanaf 2007 via de dealer een complete Nismo bestellen, net zoals je daar andere uitvoeringen had. Alle modificaties waren enkel en alleen voor de Coupé. De VQHR35 motor was ongemoeid gelaten, maar je kreeg wel een gezwijmde versnellingsbak verhoudingen voor een betere acceleratie, 19″ velgen en een heftige bodykit.

Nismo 350Z R-Tune (Z33) ’05

Een stapje hoger dan de S-Tune, staat de 350Z R-Tune. De S-Tune modellen zijn bedoeld voor de sportievere automobilist die over het algemeen op de openbare weg zijn kilometers maakt. De R-Tune is voor de aspirant coureur die geregeld trackdays bezoekt. De VQ35PD-motor is nu voorzien van andere nokkenassen, cold air intake, sportuitlaat en diverse koelers, waardoor e motor nu minimaal 305 pk moest leveren. De remmen, koppeling en het vliegwiel werden ook vervangen. Als laatste werd het zwakke punt van de 350Z, het VLSD sperdiff, aangepakt. Qua uiterlijk lijkt de R-Tune erg veel op de S-Tune, want de bodykit en velgen zijn identiek.

Tommy Kaira Z (Z33) ’03

Jazeker, ook Tommy Kaira deed zijn plasje over de Nissan 350Z. Sterker nog, ze waren een van de eerste tuners die diverse spulletje in de aanbieding hadden voor de 350Z. Naast het bouwen van eigen sportwagens met Nissan-motoren, was Tommy Kaira ook tuner van Nissans, Subaru’s en, eh, Mercedessen. De Tommy Kaira Z kun je eigenlijk aankleden hoe je wilde. Van lichtgewicht en spartaans tot enkel een dikke bodykit en een setje kenmerkende Tommy Kaira-velgen. Net als bij veel Nismo-verianten kon je de onderdelen los bestellen om je eigen ultieme creatie te bouwen.

Nissan 350Z GT-S Concept (Z33) ‘06

Deze kon je destijds voorbij zien komen in diverse tijdschriften. De 350Z werd uitstekend ontvangen door de pers, maar dankzij het relatief hoge gewicht was de auto niet zo snel als je zou verwachten van een auto met 280 pk. Deze werd door Nissan Technical Centre gebouwd in het verenigd Koninkrijk, in opdracht van Nissan UK. De auto was bedoeld voor promotionele doeleinden, met als hoofdreden het Goodwood FoS van dat jaar. De auto werd voorzien van een Strosek bodykit, straffer onderstel, betere remmen en een enorme mechanische compressor, waardoor het vermogen steeg naar 390 pk.

Nismo Fairlady Z Type 380RS (Z33) ’07

De heftigste straatversie van Nismo moet wel deze 380RS zijn. Zie het een beetje als de 911 GT3 RS of M3 CSL: een extra snelle, sterke, lichte en heftig variant van een al niet onaardige sportauto. De VQ35HR motor werd uitgeboord naar 3.8 liter voor extra veel paarden. Het resultaat was 350 pk dat werd geleverd bij 7.200 toeren. Het koppel bedroef 397 Nm bij 4.800 toeren. Er zijn er slechts 300 van gebouwd. Ze zijn verkocht in Diamond Black, White Pearl en Brilliant Silver.

