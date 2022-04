Prijs Nissan 400Z bekend, plus eerste Nismo-upgrade!

Net als met andere dingen op het internet kijken we naar dingen die buiten ons bereik liggen. De prijs van de Nissan 400Z maakt ons jaloers. Net als andere dingen die je op het internet kan zien.

De strategie achter de Nissan 400Z is een vrij logische. Gebruik bekende vertrouwde onderdelen en een beproefd chassis. Dat klinkt positiever dan het is. De Nissan 400Z staat op een licht aangepast 370Z-chassis uit 2009, dat op zijn beurt een doorontwikkeling was van dat van de 350Z uit 2002. De motor is inmiddels zes jaar oud, de VR30DETT uit de Infiniti Q50.

Maakt dat uit? Niet als de prijs ernaar is! En de prijs van de Nissan 400Z is bekend. En die prijs is enorm scherp, want voor omgerekend 38.378,26 euro heb je er eentje. Ja, omgerekend, want het zijn de Japanse prijzen. Het is wel interessant om te zien hoe de 400Z gepositioneerd is.

Dit is de kalere Nissan 400Z S Version (Z35) ’22

Prijs Nissan 400Z best scherp

Uiterst scherp, want de prijs van de Nissan 400Z is slechts ietsje hoger dan die van de Toyota Supra 2.0 viercilinder. Dat terwijl de Nissan bijna 150 pk méér heeft. Qua prijs maakt het overigens niet uit of je kiest voor de handgeschakelde zesbak of de 9-traps automaat. Wel geldt deze lage prijs van de Nissan 400Z voor het instapmodel.

Dit is de compleet uitgeruste Nissan 400Z Version ST (Z35) ’22

Je wil de S en het liefste de ST. Die zijn ongeveer 7 a 10 mille duurder. Ter referentie, in Europa kregen we altijd de ST, de kalere versies waren voorbehouden aan de Japanse en Amerikaanse markt. Dat is nu met de 400Z helemaal het geval, want Europa wordt in zijn geheel overgeslagen.

Eerst Nismo-upgrade

Dat betekent dat we ook het eerste Nismo-accessoire gaan missen. Het betreft een Nismo sportuitlaat. Deze is ietsje lichter dan het standaard-item en moet zorgen voor een iets sportiever geluid, zonder dat het oncomfortabel wordt.

Het is een originele accessoire voor de auto, dus je behoudt gewoon de fabrieksgarantie op de auto. Waar je wel rekening mee dient te houden is dat de rijhoogte achter 5 mm kleiner wordt.

