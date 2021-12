Nismo (Nissan Motorsport) gaat op de schop

Nissan Motorsport, afgekort als Nismo, sierde jarenlang op snelle modellen van Nissan. Maar nu gaat Nismo op de schop.

Nismo wordt…

Een huishoudelijke mededeling van Nissan: Nismo bestaat niet langer in zijn huidige vorm. Geen reden tot paniek:, want moederbedrijf Nissan voegt Nismo samen met Autech, toevallig ook in handen van de Japanse autofabrikant. Au-watte? Misschien heeft niet iedereen van Autech gehoord. Daarom even wat uitleg.

Autech is gespecialiseerd in op maat gemaakte onderdelen voor Nissan-auto’s. Het bedrijf heeft in een ver verleden zelfs one-offs ontwikkeld, denk maar aan de Autech Zagato Stelvio AZ1 uit 1989. Autech was met name in Japan actief. Later betrad het bedrijf ook andere Aziatische markten. Je kon bij Autech ook complete conversiekits voor leswagens bestellen. Of een rolkooi. Toch was er veel overlap met Nismo, ook een afdeling binnen Nissan.

Nissan Motorsports & Customizing Co

Om de interne banden te versterken, meer kostenbesparend te kunnen produceren en op internationaal niveau meer slagkracht te hebben, voegt Nissan de activiteiten van Nissan Motorsport (Nismo) en Autech samen. Het nieuwe bedrijf heet Nissan Motorsports & Customizing Co en start officieel op 1 april 2022. Bij Nissan Motorsports & Customizing Co werken straks ongeveer 600 mensen. De bedrijfstak wordt verantwoordelijk voor conversies, autosport, ontwikkeling van onderdelen en accessoires en uitvoeren van activiteiten toevertrouwd aan en in opdracht van Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan Z GT500

Wat mag je verwachten van dit bedrijf? In ieder geval wat lekkere goodies voor de Nissan 370Z Nismo waar Nismo en Autech samen aan hebben gewerkt. Mogelijk wordt ook de nieuwe Nissan Z ‘slachtoffer’ van dit nieuwe bedrijf. Reuze benieuwd wat ze met die sportcoupé gaan doen. Nismo heeft in ieder geval al een Nissan Z GT500 racer voor de Super GT-klasse ontwikkeld.

Ashwani Gupta, Nissan’s chief operating officer, zegt in een officiële reactie: “We zijn ervan overtuigd dat de integratie van deze twee bedrijven ons nog dichter bij het toppunt van opwindende mobiliteit zal brengen waar we naar streven.” Takao Katagiri wordt de nieuwe CEO van Autech en Nismo.

Door de samenvoeging van Nismo en Autech verdwijnt de naam Nismo als bedrijfsnaam, maar naar verwachting blijft de beroemde afkorting op snellere Nissans te zien. Nismo heeft namelijk een rijke historie.