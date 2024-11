Je eigen tankstation kopen? Dit bedrijf verkoopt er ruim 300 in Nederland

Nooit meer in de rij voor een tankje peut of voor een laadbeurt.

Wie droomde er vroeger niet van een eigen softijsmachine? Ongelimiteerd oublieetjes draaien en er bakken met spikkels overheen jassen. Nee, ben ik echt de enige? Waar je tegenwoordig wel eens trek in kunt hebben, is een privé tank- of laadstation. Die droom kan voor een behoorlijk vermogend persoon werkelijkheid worden.

BP houdt het in Nederland voor gezien. Dat weet het AD te melden. Alle 310 tankstations en 25 groepjes laadpalen gaan de deur uit. Volgens BP zijn de groeimogelijkheden in Nederland te beperkt. Het zou teveel geld kosten om te groeien. Oftewel, we kunnen het geld dat we in Nederland verbrassen beter in een ander, groter land stoppen.

Een eigen tankstation kopen wordt lastig

Aan het einde van volgend jaar hoopt BP van de tank- en laadstations af te zijn. De 335 peutcentra worden gezamenlijk verkocht. Mocht je er dus eentje willen, dan moet je ze allemaal ophoesten. Wat dat precies gaat kosten, wil BP niet vertellen. ‘Dat is commercieel gevoelige en daarmee vertrouwelijke informatie’, zegt een woordvoerder. Wat het bedrag ook mag zijn, je krijgt er 920 tankstationmedewerkers en 100 man aan kantoor- en buitendienstcollega’s bij die ook ieder uitbetaald moeten worden.

Even serieus: het zou best vreemd zijn als het groen-geel-witte blad er plotseling niet meer is. Het bedrijf is hier al sinds 1971. Of het BP-logo ook echt weggaat, is nog maar de vraag. Het Britse bedrijf achter BP geeft aan, mits ze daar toestemming voor geven, dat de merknaam BP kan worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Wie geduldig is kan wel zijn eigen tankstation kopen

Zie je je droom door dit artikel in duigen vallen? Wees niet getreurd en wacht nog even af. Na vijftien jaar bezit worden de huurlicenties van de tankstations in Nederland geveild. De huurrechten van het pompstation langs de A4 bij Hoofddorp kregen bijvoorbeeld in 2020 een nieuwe eigenaar. Tegen 2035 (als er dan nog zoiets bestaat als een tankstation…) mag iedereen weer bieden op de huurakte. Gebruik de komende tijd nog maar om te sparen. Shell heeft voor dit tankstation destijds gekocht voor ruim 27 miljoen euro. Slik.

