Waarom de Fiat 500 Hybrid geen Abarth-versie krijgt

Abarth wil wel Fiats blijven tunen, maar niet de aanstaande 500.

Na 17 jaar gaat het doek binnenkort vallen voor de Fiat 500 zoals je hem kent. Dat vertelde Fiat aan het begin van dit jaar aan Autoblog. Daarvoor in de plaats komt er een 500e met verbrandingsmotor. Dus toch een gewone 500? Nee, de volgende Fiat-hatchback neemt het beste van beide werelden en voegt het samen tot een hybride.

Slingers en taart zijn niet overbodig bij een nieuw Fiat-model. Een speciale Abarth-uitvoering is dat ook zeker niet. Helaas zal de tuning-delegatie de hybride 500 aan zich voorbij laten schieten. Bijzonder, want de volledig elektrische 500e gaf Abarth wel voldoende reden om aan de slag te gaan. De aangepaste koets is er dus al, zou je zeggen.

Waarom Abarth van de hybride Fiat 500 af blijft

Het Britse AutoExpress sprak met degene die de Europese Abarth-touwtjes in handen heeft, Gaetano Thorel. Hij legt uit waarom er geen Abarth 500 ‘Ibrida’ komt. “Ik associeer Abarth altijd met het idee van een auto nemen, elektrisch of met een verbrandingsmotor, en daar een Abarth van te maken door dichtbij ons DNA te blijven. De nieuwe hybride 500 die volgend jaar in Mirafiori wordt gebouwd, heeft een motor die, volgens mij, een micro-hybride is. Dat is dus niks speciaals. Er is niet veel ruimte om meer uit die motor te halen. Technisch is dat gewoon niet mogelijk”, legt Thorel uit.

Op zich geeft Thorel een prima reden om niet te sleutelen aan de hybride 500. Van de andere kant: om nu te zeggen dat de Abarth 500e boordevol Abarth-DNA zit, is overdreven. Heel veel meer dan een speakertje, uitgeklopte koets en wat schorpioentjes is het niet. Waar is het Abarth van 500 Esseesse, 500 Assetto Corse of van de dikke 695 70° Anniversario?

Gaat Abarth ooit een eigen auto bouwen?

Wanneer de Britse journalist vraagt of Abarth ooit een compleet eigen auto gaat bouwen (denk aan Alpine of Polestar) antwoord Thorel: “Abarth heeft nooit een eigen auto vanaf het begin af aan gebouwd. Hij nam altijd een andere auto en transformeerde die in een Abarth. Ons werk is het dus om een donorauto te nemen en daar een Abarth van te maken.” Conclusie: zolang Thorel aan het roer staat, blijft Abarth een tuner van voornamelijk Fiats.