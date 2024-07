Aanbod tankstations in Nederland halveert!

Je moet straks verder omrijden om je peut te halen, tankstations in Nederland verdwijnen langzaam.

Helemaal uitsterven als een dino zullen tankstations de komende jaren niet. Voorlopig kachelen we vrolijk door in onze benzine- en dieselslurpers. Het aanbod tankstations heeft echter zijn hoogtepunt gehad in Nederland. Volgens onderzoek van ING gaat de zaag door het aanbod.

Halvering aantal tankstations

Terwijl er alleen maar meer laadpalen voor elektrische auto’s bijkomen, neemt het aantal tankstations juist af. Op dit moment zijn er 4.131 tankstations in Nederland. ING verwacht dat er nog zo’n 2.000 overblijven in de aankomende vijf tot tien jaar. Met name onbemande tankstations en pompen in de grensstreek verdwijnen. Laatstgenoemde heeft altijd al last gehad van concurrentie in België en Duitsland, dat is de laatste jaren er niet makkelijker op geworden.

Tankstations worden minder en minder omdat de verdiensten er niet naar zijn. Met een bemande pomp met een winkeltje kan een ondernemer nog wat extra omzet behalen met de verkoop van eten, drinken en spulletjes voor de auto. Of eventueel het aanbieden van een carwash. Bij een onbemande pomp is dit niet het geval.

Nu nog dikke omzet

Op dit moment is er nog niks aan de hand voor pomphouders. De omzet is meestal prima, omdat ze ook meeprofiteren van de hoge brandstofprijzen. In 2022 boekten pomphouders een recordomzet van 12,9 miljard euro volgens ING Research. Een stijging van 18 procent in vergelijking met 2021. Maar dat is op de korte termijn. Op de lange termijn is het een ander verhaal, als er steeds meer elektrische auto’s zijn en minder auto’s brandstof nodig hebben.

De grote jongens zullen het langste bestaan. Over een Shell of een BP hoef jij je geen zorgen te maken. Het zijn de kleine pomphouders, vaak familiebedrijven, die het eerste gaan verdwijnen uit het straatbeeld. De overstap naar het aanbieden van enkel laadpalen vergt vaak een (te) grote financiële investering.

De kans bestaat dat je de komende 10 jaar je peut ergens anders moet gaan halen als het aanbod tankstations in Nederland daadwerkelijk halveert, wat ING verwacht.

