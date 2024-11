Zo ontzettend veel geld is Audi verloren door de fabriek in Brussel

De winst is gigantisch gekelderd.

Het is begin november en dat betekent dat automerken massaal informatie delen over de kwartaalcijfers. Het is een mooie graadmeter om te zien hoe de vlag erbij hangt. Dit jaar is dat extra interessant dankzij de verschillende problemen waar autofabrikanten tegenaan lopen. Trage EV-verkopen, concurrentie uit en weinig verkopen in China zorgen voor tegenslagen. Zo lopen BMW en Ferrari bijvoorbeeld wat verliezen op. Audi heeft er nog een heikel punt bij: de fabriek in Brussel.

Het zal je vast niet ontgaan zijn, maar hier alsnog een korte samenvatting. Audi dreigde de productie van de Q8 e-tron in de Brusselse fabriek stil te leggen. Daar waren de medewerkers het niet mee eens en dus werd er gestaakt. Het werk werd niet alleen neergelegd; een stel grapjassen jatten uit protest 200 sleutels. Je kunt zeggen van de actie wat je wilt, ludiek is het wel.

Helaas voor de medewerkers hielp het niet: de Audi-fabriek in Brussel (of eigenlijk in Vorst) gaat in februari van volgend jaar dicht. Volgens het Belgische De Tijd zou er een partij zijn die de fabriek wel wil overnemen. De nieuwe eigenaar zou er bestelauto’s gaan bouwen. Op 12 november moet er meer duidelijkheid over de toekomst van de fabriek komen.

Dit kost het sluiten van de Audi-fabriek in Brussel

Terug naar de kwartaalcijfers van Audi. Hier vallen positieve dingen op aan de zijde van Lamborghini, maar ook negatieve zaken. Met name het verschil in nettowinst aan het einde van het afgelopen kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023.

Onder het kopje ‘Winst Q3 belast door kosten door de reorganisatie van de Audi-fabriek in Brussel’ valt te lezen dat de winst met 91 (!) procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2023 boekte Audi nog een winst van 1,178 miljard euro. Dit jaar is dat nog maar 106 miljoen euro.

Audi ziet dus zomaar 1 miljard euro minder binnenkomen dan vorig jaar. Overigens legt het Duitse merk niet volledig de schuld bij de Q8-fabriek. Ook ‘moeilijke economische omstandigheden en hoge concurrentiedruk’ hebben meegespeeld bij de tegenvallende resultaten. Ondanks deze teleurstelling houdt Audi hetzelfde financiële doel voor het einde van 2024. Dat is om tussen de 63 miljard en 68 miljard euro omzet te boeken. Op dit moment staat te teller op 46,2 miljard euro.