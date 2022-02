Eigenaar maakt zijn Rolls-Royce eigenhandig elektrisch in 4 jaar tijd

Dacht je dat Rolls-Royce-eigenaren alles laten doen? Deze man niet.

Bij een Rolls-Royce-eigenaar denk je waarschijnlijk niet aan iemand die zelf graag zijn handen vuil maakt. Een Rolls-Royce eigenaar gaat niet eens zelf sturen, laat staan zelf sleutelen. Een Amerikaanse eigenaar van een Rolls-Royce Ghost is echter niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken, zo bleek.

De inmiddels vijftigjarige Vincent Yu begon zich een paar jaar geleden een beetje ongemakkelijk te voelen bij zijn Rolls-Royce Ghost. Zijn dochter had hem namelijk geconfronteerd met het feit dat het niet de meest milieuvriendelijke auto is. Hij besloot daar wat aan te doen, door zijn Rolls-Royce om te bouwen naar een volledig elektrische auto. Eigenhandig.

Na vier jaar beulen heeft Yu het voor elkaar: zijn Rolls-Royce Ghost is nu volledig elektrisch. Dat niet alleen, de Rolls-Royce heeft een range van maar liefst 500 km. We zijn heel benieuwd naar de accucapaciteit en het gewicht, maar dat is helaas niet bekend.

Man converts his Rolls-Royce into an EV and his passion into a Richmond business https://t.co/zAKSckMfX1 pic.twitter.com/kmMXckaZdO — Richmond News (@TheRichmondNews) February 21, 2022

Meneer Yu heeft wel een hoge prijs moeten betalen voor zijn elektrische Rolls-Royce Ghost. Naast een enorme berg tijd en geld heeft het project hem ook zijn huwelijk gekost. Zijn wederhelft was namelijk niet zo blij met het feit dat hun huis moest worden verkocht om de boel te financieren. Yu heeft dus bijzondere prioriteiten, maar we moeten het hem nageven: hij is een doorzetter.

Wat wel een beetje sneu is: Rolls-Royce komt binnenkort zelf met een volledig elektrische auto. De beste man had zich dus een hoop moeite kunnen besparen door daar even op te wachten. Het is overigens allemaal niet voor niks geweest, want Yu wil de opgedane kennis gebruiken om een bedrijfje te beginnen. Daarmee wil hij meer auto’s ombouwen naar elektrisch.

Bron: Richmond News