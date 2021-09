Officieel: Spectre wordt allereerste elektrische Rolls-Royce

De Rolls-Royce Spectre mag al meteen aan zijn eerste testkilometers beginnen.

Bij Spectre denk je ongetwijfeld meteen aan een kwaadwillende organisatie waar een zekere MI6-agent het tegenop moet nemen. Zeker aangezien gisteravond de langverwachte première was van No Time To Die. Spectre wordt echter ook de naam van de allereerste elektrische Rolls-Royce. Dat maakt het aristocratische Britse merk vandaag officieel bekend.

Rolls-Royce had ook patent aangevraagd op de naam Silent Shadow, maar die is het dus niet geworden. In plaats daarvan hebben ze toch weer een nieuw synoniem voor spook weten te vinden: Spectre.

Op een elektrische Rolls is deze naam toepasselijker dan ooit. Deze auto zal waarschijnlijk stiller dan ooit zijn en daarnaast uiteraard moeiteloos over alle oneffenheden zweven. Net als een geest dus.

De Spectre komt op hetzelfde platform te staan als de nieuwe Phantom. Deze architectuur werd in 2016 geïntroduceerd en toen werd er al rekening gehouden met eventuele elektrische toepassingen. Wat een vooruitziende blik hebben ze toch ook bij Rolls-Royce. De Spectre zal dus niet zijn basis delen met de elektrische BMW 7 Serie, wat natuurlijk ook had gekund.

De Spectre begint nu al aan zijn eerste testkilometers. Dat moeten er aardig wat worden, want Rolls-Royce zegt meer dan 2,4 miljoen kilometers te gaan rijden als onderdeel van het testprogramma.

Rolls-Royce heeft ook al wat plaatjes om te delen met de wereld. De auto die we hier zien lijkt een mule te zijn, omdat deze verdacht veel overeenkomsten vertoont met een Wraith. Toch zegt de CEO van Rolls-Royce expliciet dat het geen prototype betreft. Het heeft er dus alle schijn van dat de Spectre een elektrische Rolls-Royce Wraith wordt.

Toch gaat het nog wel even duren voordat de Spectre op de markt komt. Er moeten ten slotte nog wel even 2,4 miljoen testkilometers gemaakt worden. De auto moet in het vierde kwartaal van 2023 op de markt verschijnen.

Als dat lukt is Rolls-Royce in ieder geval hun grootste rivaal te snel af. Bentley heeft hun eerste EV namelijk pas voor 2025 gepland. In tegenstelling tot de Spectre zal deze wel op een gloednieuw platform komen te staan.