Waarom deze Rolls-Royce Cullinan een miljoen euro kost

Op het eerste gezicht lijkt dit een doodgewone Rolls-Royce Cullinan, maar de SUV is nu enorm veilig na modificaties door Klassen.

Je zit veiliger aan boord van deze Cullinan dan in je eigen huis. Moet je wel blijven rijden anders krijgen ze je nog alsnog te pakken. Moeten je aanvallers wel veel moeite doen. Waar je namelijk naar kijkt is een extreem beveiligde Rolls-Royce Cullinan van Klassen. Je ziet het er op de foto’s niet aan af, maar de SUV is gepantserd door het bedrijf.

Kogels, handgranaten, molotovcocktails. Deze SUV kan het allemaal doorstaan dankzij CEN 1063 Level BR6 bepantsering. Van top tot teen is het gevaarte zo beveiligd dat er van een zwakke plek, zoals bijvoorbeeld onder of boven de auto, geen sprake is. Al die aanpassingen zijn zo uitgevoerd dat je er aan de buitenkant vrijwel niets van kunt zien. Dat is bewust zo gedaan om eventuele aanvallers op het verkeerde been te zetten.

Niet alleen op het gebied van veiligheid zijn er aanpassingen doorgevoerd. Ook de auto zelf is er steviger van geworden. Versterkte scharnieren bijvoorbeeld, om de verzwaarde deuren te kunnen dragen. Of wat te denken van een schild rondom de batterij en elektronische componenten van de auto, zodat de Rolls in allerlei situaties het blijft doen. Klassen is ongeveer drie maanden bezig met het bouwen van een gepantserde Rolls-Royce Cullinan.

Goedkoop is het allemaal niet. Volgens Motor1 kost het grapje 883.000 euro. Op Nederlands kenteken gaat zo’n bedrag inclusief onze BTW en BPM ongetwijfeld over de miljoen euro.