Eigenaren van toffe auto’s opgelet: er is weer een Coffee Run!

Onze vrienden van Collecting Cars organiseren dit weekend wederom een gezellige Coffee Run.

We weten dat veel van onze lezers zelf een gave auto in hun bezit hebben, want ja, daar ben je natuurlijk autoliefhebber voor. Als je het leuk vindt om je eigen trotse bezit te showen en tegelijkertijd andere petrolheads te ontmoeten hebben we goed nieuws: Collecting Cars organiseert deze week weer een Coffee Run.

Het idee van de Coffee Run is simpel: genieten van bakje koffie én gave auto’s, van klassiekers tot supercars. Je mag als toeschouwer komen, maar het is eigenlijk vooral de bedoeling dat je zelf ook een leuke auto meeneemt.

Na een geslaagd evenement in mei, waarbij er ook een delegatie van Autoblog aanwezig was, is het nu tijd voor de volgende editie. Collecting Cars organiseert aanstaande zaterdag voor de tweede keer dit jaar een Coffee Run.

De Coffee Run vindt weer plaats op dezelfde locatie, namelijk Hemkade 48 in Zaandam. Deze oude fabriekshal is omgetoverd tot evenementenlocatie, met rondom genoeg plek voor een hoop gave auto’s.

Het evenement vindt aanstaande zaterdag plaats van 09.00 tot 12.00. Als je zelf een gave auto hebt en het lijkt je leuk om van de partij te zijn, meld je dan even aan via de website van Collecting Cars. Dan zien we je hopelijk zaterdag!

Foto’s: Leon Bousie/Rauwworks

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!