Verslag: Collecting Cars Coffee Run in Zaandam

We waren zaterdag van de partij bij de Coffee Run van Collecting Cars.

Een beetje op het internet naar auto’s kijken is leuk, maar het is natuurlijk nóg leuker om auto’s in het echt te zien, te horen en te ruiken. Bij voorkeur onder het genot van een bakje koffie. Terwijl je tegelijkertijd ook je eigen trotse bezit kunt showen.

Dat is precies wat we afgelopen zaterdagochtend gedaan hebben, tijdens de Coffee Run van Collecting Cars. Zij organiseren op regelmatige basis dit soort evenementen in diverse landen. Nu was er voor de tweede keer een Coffee Run in Nederland, om precies te zijn in Zaandam.

Wij van Autoblog waren ook aanwezig met een kleine delegatie. @wouter was er met zijn welbekende Ruby Star Porsche 996 en @rubenpriest met zijn MC Stradale (die hij toevallig ook gekocht had via Collecting Cars). Er was ook nog iemand met een SLK 350, maar dat is verder niet boeiend.

Een van de mooie dingen aan dit evenement was de gemoedelijke sfeer. Er zijn bepaalde automeetings waarbij er vooral een hoop uitslovers zijn, maar dat was hier niet aan de orde. Dit was een beschaafd evenement, waarbij iedereen rustig van de auto’s, de koffie en de zon kon genieten.

Wat deze Coffee Run verder heel leuk maakte was de grote diversiteit aan auto’s. Er was iedere autoliefhebber wat wils, van een Honda S2000 tot een Lucid Air en van een Renault Clio V6 tot een Ferrari 360 Challenge Stradale. In totaal waren er zo’n 250 auto’s aanwezig, in alle soorten en maten.

Dat zijn er natuurlijk te veel om op te noemen, maar om een impressie te geven van deze geslaagde Coffee Run hebben we een mooie fotoreeks voor jullie. Als je er ook graag bij had willen zijn: niet getreurd, er zitten nog meer Nederlandse Coffee Runs in de pijplijn.

Foto’s: Leon Bousie/Rauwworks & @machielvdd

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!