Deze G-Klasse is géén speelgoedauto

Je zou zweren dat je hier naar een Playmobil-auto kijkt, maar niets is minder waar.

Als je het aan Mercedes vraagt is de G 63 4×4² natuurlijk de ultieme off-roader, maar in de praktijk is het vooral de ultieme patserauto. Als je met dit rijdende appartementencomplex gaat shoppen trek je misschien nog wel meer aandacht dan met een Ferrari of een Lambo.

De doelgroep van de G 63 4×4² is uiteraard ook niet vies van een beetje tuning en daar spint Mansory garen bij. Zij tonen nu hun versie van de 4×4². Die is weer heel erg fout, maar eerlijk is eerlijk: een Mansory-kuur past veel beter bij deze auto dan bij een Ferrari.

Elegant?!

Je gelooft het niet, maar Mansory waagt het om het woord ‘elegant’ te gebruiken in het persbericht dat deze auto vergezeld. Volgens de tuner benadrukken de extra onderdelen de “krachtige maar elegante uitstraling van het voertuig.” Ze hebben toch wel humor, die Duitsers.

Widebody

Dat de auto een widebody heeft gekregen betekent in dit geval niet alleen bredere wielkasten. De hele carrosserie is namelijk breder gemaakt, wat vooral opvalt als je naar de deuren kijkt. Daarmee is ook de typische lijn die normaal gesproken van voor naar achter loopt bij een G-Klasse verdwenen.

Dit hebben we overigens ook al bij de eerder G-Klasses van Mansory gezien, dus dat is geen noviteit. Wel uniek voor deze G 63 4×4² zijn de vier lampen op het dak. Daarmee kun je óók in het donker opvallen.

Putdekselvelgen

Ondanks de dikke off-road banden heeft deze G-Klasse alsnog serieus grote velgen, die 22 inch meten. Het zijn putdekselvelgen, die eigenlijk nog best goed staan onder een G-Klasse. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van Mansory.

Interieur

Aan saaie interieurs doet Mansory niet, dus ook de binnenkant heeft een complete make-over gekregen. Het interieur is deze keer uitgevoerd in wit met blauw. We hebben wel eens slechtere combinaties gezien. Mansory heeft voor de gelegenheid de achterbank vervangen voor twee luxe captain seats. Samen met de rijhoogte maakt dit de vliegtuigervaring compleet.

Krachtkuurtje

Mansory heeft ook de biturbo V8 nog een krachtkuurtje gegeven: die levert nu 850 pk en 1.000 Nm aan koppel. Daarmee kan dit flatgebouw in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Dat moet toch een indrukwekkend gezicht zijn. De topsnelheid is wel wat laag voor een auto met 850 pk: die is beperkt tot 210 km/u.

Liefhebbers van deze pasterbak in het kwadraat moeten snel zijn, want Mansory bouwt maar 10 stuks van deze auto. Welk prijskaartje er aan hangt is niet bekend, maar je bent waarschijnlijk niet klaar met een half miljoen.