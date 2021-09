Elektrische AMG’s krijgen uniek motorgeluid

Huh? Elektrische AMG’s die lekker klinken? Hoe wil je dat gaan doen, dan?

Het is eigenlijk verplichte kost voor elke petrolhead. Rijden in een Mercedes-AMG. En dan het liefste een ‘echte’ AMG, dus geen light-model met vier- of zescilinder. Nee, gewoon eentje met zo’n volvette V8. Op dit moment worden ze nog steeds gemaakt. Houd er rekening mee dat ze in rap tempo uitgefaseerd zullen worden.

Mercedes-Benz-baas Ola Kallenius wil zo snel mogelijk dat alle Mercedessen en AMG’s elektrisch gaan worden. Genieten van dikke acht- en twaalfcilinders is er dus binnenkort niet meer bij, als het aan hem ligt. Nu zullen elektrische auto’s (minimaal) net zo snel zijn als hun benzine-gestookte voorgangers. Ook zijn AMG’s nooit lichtgewicht auto’s geweest en is veel koppel een eigenschap van die uitvoeringen. Dus op zich kun je dat met een (grote) elektromotor dat goed opvangen.

Elektrische AMG’s

Maar waar het mis gaat, is het geluid. Een elektrische auto klinkt namelijk letterlijk nergens naar. Zonde, want juist daar scoorde een AMG altijd goed. Maar volgens Philipp Schiemer hoeven we nergens bang voor te zijn. Volgens hem gaan elektrische AMG’s een bijzonder gaaf geluid krijgen.

Het is de bedoeling dat elektrische AMG’s een heel kenmerkend gaan krijgen, waarmee ze echt herkenbaar zijn ten opzichte van de concurrentie. Voordat we gaan zeuren dat het kunstmatig is, zijn we vooral heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen. Daarbij, ook als het kunstmatig is kan het alsnog uitstekend klinken getuige de enorme hoeveelheid korte romantische filmpjes op het internet.

Nieuwe klanten

Philipp Schiemer, de AMG-baas die de taak van Tobias Moers heeft overgenomen, erkend dat niet alle AMG-liefhebbers er blij van zullen worden. Sterker nog, hij verwacht dat sommige kopers hun heil elders zullen gaan zoeken. Aan de andere kant verwacht Schiemer een hoop nieuwe klanten aan te trekken met de nieuwe AMG’s.

De eerste van de serie nieuwe elektrische AMG’s is de Mercedes-AMG EQS 53. Dat is dan nog een vrij milde auto naar AMG-maatstaven. Uiteraard zullen er nog een heel groot aantal elektrische AMG’s bij gaan komen. Dat wil niet zeggen dat de V8 er binnenkort al uit gaat. Zolang als het mogelijk is, zal AMG modellen met een moddervette V8 gaan verkopen, aldus Schiemer.

Via: Autocar.