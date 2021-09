Hyundai presenteert 690 pk waterstof monster

Hyundai ziet het helemaal zitten met waterstof. Daarom komt het Zuid-Koreaanse merk met een waterstof monster met 690 pk. Nice!

Gewone brandstof is de duivel en moet weg. Bah. Dat is althans wat de EU en andere clubs ons willen laten geloven. Want door de uitstoot van de auto’s woon je binnenkort in Utrecht aan Zee, ofzo.

Goed, of je het ermee eens bent is een tweede, maar feit is wel dat de autofabrikanten aan de bak moeten. Ze moeten snel andere manieren van aandrijving verzinnen. Vaak is dat elektriciteit, maar soms ook waterstof. Hyundai doet daar flink aan mee.

Hyundai had al een auto op waterstof

Een jaar of wat geleden had Hyundai al een auto op waterstof in de prijslijsten staan. De IX35 Fuel Cell was dat. Nadeeltje was de prijs in Nederland. Die lag lang op 155.000 euro, maar toen er meer geproduceerd werden, werd hij goedkoper. Al was 65.000 euro nog steeds een beste smak geld.

Tegenwoordig kun je bij Hyundai de NEXO bestellen. Ook die loopt op waterstof en is niet goedkoop. Ok, geen 155.000 euro, maar met een kleine 70 mille nog steeds geen koopje.

Nu dus een model met 690 pk

Ze noemen hem de Vision FK en het is een concept. Dus als hij al geleverd gaat worden, wordt hij vast anders dan op een het plaatje bovenaan dit artikel. Maar het gaat er meer om dat ze kunnen laten zien wat ze kunnen bij Hyundai.

Met de prestaties zit het wel snor, je ramt de Vision FK in minder dan 4 seconden naar de 100. Hoe hard hij loopt, daar reppen ze dan weer met geen woord over. Wel over de actieradius, die ligt op 600 kilometer op 1 tank waterstof.

In 2028 heeft elke Hyundai een batterij of een waterstoftank

Dat is het ambitieuze plan van de Zuid-Koreaanse autobouwer. Over 7 jaar moet elk model te krijgen zijn als volledig elektrische variant, of voorzien van een fuel cell.

Er zullen ook nog wel motoren worden gebouwd die draaien op benzine of diesel, maar dat zal flink minder worden.

En dan is het tot slot aan jou om te laten weten of je daar blij mee bent? Of zie jij liever dat we gewoon voor altijd op fossiele brandstof blijven rijden.

