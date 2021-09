Eerste elektrische AMG is hier: de Mercedes-AMG EQS 53

Maak kennis met het nieuwe AMG, zonder V8 of wat voor verbrandingsmotor dan ook.

Het moment waarvan je wist dat het zou komen is aangebroken: AMG komt met de eerste volledig elektrische productieauto. In 2013 kwamen ze al met de experimentele SLS Electric Drive en eerder deze week was daar de eerste hybride van AMG. Dat is tevens de Mercedes met de langste naam ooit (Mercedes-AMG GT 4-Door 63 S E Performance), maar dat terzijde.

Aan de vooravond van de IAA trekt Mercedes nu het doek van de Mercedes-AMG EQS. Dat deze eraan zat te komen was geen geheim en we hadden ‘m ook al gezien met minimale camouflage. Nu kunnen we de auto in vol ornaat zien.

Het nieuwe elektrische topmodel heeft net als de EQS 580 een elektromotor op zowel de voor- als de achteras. De volledige naam is daarom Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+. Geen 63 dus, zoals je misschien zou verwachten. Het cijfers zijn er echter niet minder om: de elektromotoren zijn samen goed voor 658 pk en 950 Nm.

Bij de introductie van de EQS had Mercedes echter een performance variant aangekondigd met 762 pk. Hoe zit dat? Dat vermogen kun je gewoon krijgen in deze auto, maar dan moet je wél het optionele AMG Dynamic Plus-pakket bestellen. Vervolgens moet je ook in Race Start-modus zitten. Alleen dan heb je 761 pk (1 pk minder dan beloofd, maar soit) en 1.020 Nm koppel tot je beschikking.

In deze configuratie knalt de EQS in 3,4 seconden van 0 naar 100 km/u. Dat is nipt sneller dan een S 63 AMG van de vorige generatie. Voorwaarde is wel dat je meer dan 80% aan accucapaciteit hebt. Welkom in de wereld van elektrische AMG’s.

De top is begrensd op 250 km/u, dus wat dat betreft zit de EQS op gelijke voet met alle andere AMG’s. In standaardtrim doet de Mercedes-AMG EQS 53 de sprint van 0-100 in 3,8 seconden. De begrensde topsnelheid ligt dan op een ietwat magere 220 km/u.

We praten hier over een EV, dus ook de range mag niet onvermeld blijven. Een van de grote troeven van de reguliere EQS is de range van 770 km. Daar moet je niet op rekenen in deze AMG EQS 53. Ondanks het feit dat het accupakket met 107,8 kW even groot is, komt de WLTP-range uit op 526 tot 580 km. Beduidend minder, maar alsnog meer dan acceptabel.

Is deze EQS het AMG-label waard? Als je puur naar de sprinttijden kijkt wel, maar een AMG moet natuurlijk veel meer dan dat zijn. Je wilt bijvoorbeeld ook graag een bruut motorgeluid horen. Dat zul je alleen moeten missen bij deze AMG. Toch speelt geluid óók bij deze elektrische AMG een belangrijke rol, aldus Mercedes. De Duitsers hebben daarom een ‘krachtig en sonoor’ geluid ontwikkelt dat uit de speakers klinkt. De AMG Dynamic Plus-uitvoering krijgt zelfs een extra sportief geluidje.

Naast het geluid kun je een AMG normaliter herkennen aan de uitlaten en de grille met verticale spijlen. Laten die zaken op een EV nu net overbodig zijn. Om de EQS toch een AMG-look te geven heeft de auto een verticale strepen gekregen om toch een grille-idee te geven. Verder zijn er weinig verschillen met een normale EQS, op de kleurstelling na.

De Mercedes-AMG 53 is voorlopig het topmodel van de EQS-range, maar het zou heel goed kunnen dat er nog meer in de pijplijn zit. Een AMG 53 is normaalgesproken namelijk de subtopper, dus wie weet volgt er nog een Mercedes-AMG EQS 63.