Elektrische Honda GT is een gelikte fastback

Kijk, dit willen we, in plaats van de zoveelste crossover.

De fastback is bij uitstek een geschikte vorm voor een EV. Het is namelijk een van de meest aerodynamische carrosserievormen. Daarbij oogt zo’n fastback een stuk aantrekkelijker dan die vermaledijde crossovers. Dat bewijst de Honda GT, die het merk laat zien op de autoshow van Shanghai.

We schreven een jaar geleden al over deze auto, maar nu is ‘ie helemaal officieel onthuld. Het design is weinig anders dan wat we een jaar geleden zagen, en dat is alleen maar positief. We moeten er wel meteen bij zeggen dat de Honda GT niet voor ons is… Deze auto is enkel en alleen voor China.

Op het eerste gezicht denk je gewoon een rood en een blauw exemplaar te zien, maar bij nadere inspectie zijn er toch meer verschillen dan alleen de kleur. De auto’s hebben een compleet andere neus, met andere koplampen, en ook achterlichten zijn afwijkend. Hoe zit dat?

Nou, de blauwe Honda GT wordt gebouwd in samenwerking met GAC, terwijl de rode wordt gebouwd in samenwerking met Dongfeng. Zodoende zijn er twee verschillende Honda GT’s. Of ze ook technisch verschillen is niet bekend, want specificaties zijn er nog niet.

We kunnen wel het interieur bekijken, en dat is vrij bijzonder te noemen. Het voelt een beetje alsof je in een gamehall zit. Naast het digitale instrumentarium en het centrale touchscreen is er ook nog een groot scherm voor de passagier én een verticaal scherm op de middenconsole. En dan zijn er ook nog twee schermen voor de cameraspiegels. Dat is dus een interieur anno 2025.

Nu is deze auto natuurlijk wel bedoeld voor de Chinese markt, en zij zullen dat vast helemaal geweldig vinden. Wanneer de Honda GT op de markt komt is nog niet bekend, maar dat maakt voor ons ook niet uit.