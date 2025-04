Gaat de volgende Nissan GT-R er zo uit zien?

Het lijkt erop dat twee giganten uit de Japanse geschiedenis bij elkaar zouden passen.

Ooit was je wel gestoord als je voor een Japanse auto koos in plaats van een Europees oerproduct. Dat veranderde toen de wereld doorkreeg dat die stronteigenwijze Japanners echt wel wisten waar ze mee bezig waren. In de jaren ’80 werd het kopen van een Japanse auto steeds normaler en in de jaren ’90 waren liefhebbers soms van mening dat een sportauto uit het land van de rijzende zon gewoon beter is dan onze eigen of Amerikaanse equivalenten. Namen als Supra, RX-7, GT-R, WRX STi, Type R of NSX en Evolution betekenen sindsdien veel meer dan de soms wat gekke namen die Japanners kozen voor hun auto’s.

Nissan GT-R

En nu? Tsja, de term ‘op losse schroeven’ komt bovendrijven. Terwijl je her en der toch veel hoort over terugkeren van populaire auto’s. Mazda zou graag een nieuwe RX-7 bouwen, Subaru denkt na over WRX STI, Honda wil een nieuwe NSX en ook een Nissan GT-R komt gewoon. En niet het EV-gedoe dat eerder leek, nee, de grote baas wil een V6. Naast geluiden dat de nieuwe Nissan-baas meer petrolhead dan bonenteller is, dus dat klinkt hoopvol.

De vraag is natuurlijk: hoe dan? Daar doet de VP van Nissan in de VS die gister ook het V6-nieuws aankondigde, Ponz Pandikuthira, een boekje over open. Zoals gezegd zou voor de motor de moderne equivalent van de oude V6 als basis gepakt kunnen worden en dan opgepept kunnen worden, daarna gecombineerd met een PHEV-systeem en gaan met die banaan. Interessanter is de vraag of het nog een beetje betaalbaar wordt, want maatwerk is niet goedkoop. Pandikuthira heeft een idee daarover.

Honda GT-R of Nissan NSX?

Weet je nog, die samenwerking tussen Nissan en Honda? Nee, niet de vermeende poging tot overname, maar dat er wel door hoge omes in Japan de hand is geschud om een tactische samenwerking aan te gaan. Pandikuthira bevestigt dat Honda nog steeds graag een NSX-opvolger ziet en de VP denkt dan ook dat de twee merken elkaar hiervoor kunnen gebruiken. Sterker nog: volgens hem zou een gedeeld platform een goede oplossing zijn. Van twee compleet verschillende auto’s één combi maken: worden de Honda NSX en Nissan GT-R van hetzelfde laken een pak?

Verschillen

Daarvoor moeten er nog wel over wat hordes gesprongen worden. Nissan ambieert namelijk een perfecte opvolger voor de R35 GT-R, dus motor voorin en met V6. Honda wil juist een perfecte opvolger voor de NSX, die een hybride V6 heeft. Perfect, toch? Nou ja, Honda gaf al eens aan dat hun beoogde opvolger voor de NSX dat hybride nog één stapje verder zet en volledig elektrisch gaat worden. Los van dat zou een perfecte NSX-opvolger de motor in het midden hebben. Dan wordt een platform delen met een auto die ‘m voorin heeft liggen niet makkelijk.

Als het aan Pandikuthira ligt is dat juist waar je de oplossing kan vinden. De kern van het platform zou kunnen zijn dat er wordt gewerkt met lichtgewicht materialen, waar Nissan vervolgens een GT-R-sausje overheen kan gooien en Honda een NSX-stoofpot van kan maken. Juist op die manier voorkom je dat het twee klonen van elkaar worden. Het probleem van de ‘verkeerde’ plaatsing van de motor wordt dan weer opgelost door het feit dat de NSX dus geen motor krijgt. En ten slotte: dat de NSX-opvolger identiek wordt is ook verre van bevestigd. Sterker nog: Honda noemde al eens dat het vooral een auto in de geest van dit model wordt, misschien wel onder een andere naam.

Alles is wel nogal ‘wellicht’ en theoretisch, bedenk je dan ook dat dit vooral de visie is van Pandikuthira. Het zou wel een bijzondere ontwikkeling zijn. Twee grote namen uit de Japanse sportauto-industrie, NSX en GT-R, als één auto. Hebben Honda en Nissan toch iets samen voor elkaar gekregen. (via The Drive)