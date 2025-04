Dit is de volgende EV van Mazda (ook voor ons!)

De Mazda EZ-60 is officieel.

Mazda heeft de EV-trein behoorlijk gemist. Ze hadden alleen de MX-30 en dat was met zijn beperkte range een tamelijk kansloze auto. Nu gaan ze dan toch doorpakken. In Brussel presenteerden ze de Mazda 6e en nu volgt de EZ-60.

Mazda heeft het zichzelf wel makkelijk gemaakt. De Mazda 6e was stiekem een Chinese auto, en dat geldt ook voor de EZ-60. Zoals we al eerder schreven is dit model gebaseerd op de Deepal S07. We hadden al wat plaatjes te zien gekregen, maar nu wordt de auto in zijn volle glorie onthuld in Shanghai.

De EZ-60 is nog te herkennen als Mazda, maar het oogt allemaal wel wat generiek. We hebben wel eens fraaiere modellen gezien van de Japanners. De EZ-60 steekt niet onder stoelen of banken dat het een EV is, want de grille is volledig dicht. Overigens is de EZ-60 niet altijd een EV: er komt ook een plug-in hybride. We weten alleen niet of die ook voor Europa is.

De elektrische versie van de Mazda EZ-60 komt in ieder geval wel onze kant op. Deze zal naar verluidt CX-6e gaan heten. De naam doet vermoeden dat de auto een maatje groter is dan de CX-5, en dat klopt inderdaad. Met een lengte van 4,85 meter is deze SUV zelfs groter dan de CX-60. Op basis van de plaatjes is het een beetje lastig in te schatten, maar het is dus een forse jongen.

Met specificaties is Mazda nog niet al te scheutig. We krijgen alleen te horen dat de range zo’n 600 kilometer zal zijn. Dat lijkt meer te zijn dan de 6e, die maximaal 552 kilometer range heeft. Maar laten we nog even de WLTP-cijfers afwachten.

Wat opvalt in het interieur is eh… het scherm. Een groot touchsreen midden op het dashboard zijn we inmiddels gewend, maar Mazda heeft een complete breedbeeld tv op het dashboard gemonteerd. Het scherm is maar liefst 26,45 inch groot. Achter het stuur zit dan weer geen scherm. Je hebt wel een head-up display. Verder zijn er schermen voor de spiegels, want het was je waarschijnlijk al opgevallen dat de EZ-60 geen echte spiegels heeft.

De Mazda EZ-60 wordt nog dit jaar gelanceerd in China, het is nog niet bekend wanneer Mazda’s nieuwe EV zijn opwachting maakt in Europa.