Nissan bedenkt zich: elektrische GT-R R36 krijgt toch een twinturbo-V6!

De volgende generatie van de ‘Godzilla’ zou volledig elektrisch worden, maar daar komt Nissan nu op terug.

Het zit erop. De laatste Nissan GT-R R35 is officieel uit productie. Voor zover we wisten, zou het vervolg nog wel even op zich laten wachten. Zodra dat vervolg er was, zou ook GT-R volledig elektrisch worden met motorcomponenten die direct uit de Formule E komen. Omdat niemand warmloopt voor de Formule E en een elektrische GT-R houdt, maakt Nissan nu bekend dat het merk terugkomt op die beslissing.

Ponz Pandikuthira maakt de koerswijziging bekend tegenover The Drive. Pandikuthira is de Chief Planning Officer van Nissan Noord-Amerika. Hij legt ook uit waarom Nissan deze keuze heeft gemaakt. De testafdeling van het Japanse automerk heeft verschillende elektrische prototypes getest, maar was niet tevreden met de resultaten.

Een GT-R moet aan ten minste twee eisen voldoen: records kunnen neerzetten op de Nürburgring en meerdere ronden achter elkaar op het 20,8 kilometer lange circuit kunnen rijden. Daar ging het al mis. De prototypes kwamen niet verder dan een ronde voordat de EV’s weer aan de lader moesten. ”En dan gaat het opladen een tijdje duren. Dat voelt gewoon niet authentiek”, zegt de hoofdplanner.

De X-Factor

Daarnaast merkt Pandikuthira dat de huidige technologie geen rasechte GT-R kan opleveren. ”Je bouwt iets om af te controleren of het een GT-R is, maar het is niet echt een GT-R”, zegt hij. Ook solid-state batterijen zouden de prestaties niet kunnen aantikken. Pandikuthira: ”Het kan prima zijn bij andere elektrische auto’s die je gebruikt om naar de country club te rijden, maar de ultieme, rauwe performance GT-R als een elektrische auto; dat is nog heel ver weg.”

Wat wordt de nieuwe GT-R dan?

Puur en alleen op dinosap gaat de volgende GT-R het ook niet redden. Een vorm van elektrificatie is nodig, maar hoe Nissan dat precies gaat invullen, weet het personeel ook nog niet. Het idee van een PHEV staat de topman wel aan, maar een conventionele hybride zou logischer zijn voor het circuit. ”Bij een plug-in hybride is na twee of drie ronden op de Nürburgring de tank leeg. Dan werkt de auto niet meer [op volle kracht]”, denkt de topman. Daarnaast hebben plug-in hybrides grotere batterijen nodig die extra gewicht met zich meebrengen.

Specificaties van de hybride Nissan GT-R

Volgens Pandikuthira moet je de Nissan sportauto op ieder moment van de dag kunnen gebruiken: ”Het hele punt van de GT-R is dat dit geen auto is die je alleen bij speciale gelegenheden rijdt. Je wil er je kinderen mee naar school brengen, je wil ermee naar de supermarkt, wat je ook in de omgeving doet, dan heb je in essentie een EV”. Hij hoopt dat de hybride GT-R ongeveer 70 mijl (112 kilometer aan elektrische actieradius krijgt dankzij een solid-state batterij van ”ongeveer 30-kWh”.

Het meest interessante is de plofmotor. Dat blijft volgens Pandikuthira een ”vuurspuwende” twinturbo-V6 met meer dan 600 pk. Hij stuurt aan op het gebruik van een zescilinder die nu in de Nissan Armada (een XXL-SUV voor Amerika) ligt.

Ergens in de komende drie tot vijf jaar krijgen we de nieuwe GT-R te zien volgens de Nissan-plannen. Dat is precies in lijn met Nissans productie van solid-state batterijen.