Elektrische Mercedes CLA: nieuw hoofdstuk met 792 km range [Video]

En vooruit, voor de verstokte benzinerijders is er ook nog een CLA met vierpitter.

Mercedes onthult vandaag een heel belangrijk model: de nieuwe CLA. Dit is niet zomaar een nieuw model. Hiermee introduceert Mercedes een nieuwe strategie, een nieuwe designtaal en een nieuw platform.

De nieuwe strategie is: geen aparte modellijn meer voor elektrische modellen. De elektrische CLA heet gewoon CLA en krijgt hetzelfde design als de CLA met verbrandingsmotor. Dit betekent dus het einde van de EQ-lijn, wat er al geruime tijd aan zat te komen.

Nieuw familiegezicht

Om toch maar even met het design te beginnen: de CLA is nog duidelijk te herkennen als CLA, maar de neus en kont zijn compleet nieuw. Wat vooral opvalt is de manier waarop de koplampen met elkaar verbonden zijn. Dit creëert een soort monobrow. Wen er maar aan, want dit is het nieuwe familiegezicht van Mercedes.

De achterlichten zijn eveneens met elkaar verbonden, maar dat hebben we al vaker gezien bij Mercedes. Nieuw is de Mercedes-ster in de achterlichten. Die is overigens ook te zien in de koplampen.

800V

Belangrijker nog: Mercedes zet grote stappen op technologisch gebied. De CLA is de eerste EV van Das Haus met 800V-technologie. Zodoende kan de CLA met 320 kW snelladen. Terwijl het absolute topmodel – de EQS – maar met 170 of 200 kW kan snelladen, afhankelijk van de versie.

Indrukwekkende range

Ook de range van de elektrische CLA is indrukwekkend te noemen. De CLA 250+ weet maar liefst 792 km range te halen uit een 85,5 kWh accu. De CLA 350 doet daar weinig voor onder, met 770 km. Later volgt nog een versie met een kleinere 58 kWh accu.

De CLA 250+ en 350 4Matic hebben dus dezelfde accu. Het verschil tussen de twee versies zit ‘m in het feit dat de CLA 350 twee elektromotoren heeft en daarmee vierwielaandrijving. De CLA 250 heeft 272 pk, de 350 4Matic heeft 353 pk.

Achterwielaangedreven

De 250 heeft de elektromotor op de achteras zitten, en daarmee is het – in tegenstelling tot zijn voorganger – een achterwielaandrijver. Hartstikke premium dus. De 4Matic is in de basis ook achterwielaangedreven, de voorste elektromotor wordt alleen ingeschakeld als er extra power nodig is. Ook interessant: de elektrische CLA heeft twee versnellingen. De tweede versnelling zorgt voor betere acceleratie op hoge snelheden en betere efficiëntie op de snelweg.

Verbrandingsmotor

Met een range van 792 km heb je eigenlijk geen verbrandingsmotor meer nodig, maar als je het per se wilt: er is ook nog een CLA op benzine. Dit is een hybride met een 1,5 liter vierpitter. Dat is de grijze auto op de foto’s. Zoals je ziet zijn er nauwelijks uiterlijke verschillen tussen de hybride en de EV. De hybride heeft ook geen zichtbare uitlaten, alleen de grille is anders.

Interieur

In het interieur zien we ook weer een nieuwe stijl voor Mercedes. Het dashboard bestaat uit een rechtopstaand glazen paneel waarin de schermen en de ventilatieroosters verwerkt zijn. Dat zorgt er in ieder geval voor dat het mooi één geheel vormt.

Softwarematig is de nieuwe CLA ook helemaal up-to-date, met het nieuwste MB.OS systeem dat gebruik maakt van AI. Via ‘Hey Mercedes’ kun je niet alleen vragen of de verwarming wat hoger mag, maar ook wat de zin van het leven is. De CLA kan ook in hoge mate over-the-air geüpdatet worden.

Wat de nieuwe Mercedes CLA moet gaan kosten is nog niet bekend, maar het lijkt sowieso een hele interessante nieuwkomer. Vergeet ook niet de video te kijken waarin Wouter je alle ins en outs laat zien.