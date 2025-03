911 is niet de enige Porsche die zijn benzinemotor houdt

Dat de Porsche 911 moeilijk afscheid kan nemen van zijn plofmotor is logisch, maar meer modellen volgen.

Porsche is misschien wel het beste voorbeeld van hoe een merk twee compleet verschillende gezichten kan hebben. Oké, er zijn raakvlakken tussen een 911 en een Cayenne of Panamera, maar over het algemeen is de 911 veel unieker dan de sedan en de SUV. Die laatste zorgen dan weer voor geld in het laatje en nu Porsche met de Taycan ook een mooie EV heeft neergezet: van alle markten thuis.

EV-transitie

Het Duitse merk heeft al eens aangegeven dat de hybride 911 tot nu toe de heftigste stap is qua elektrificatie voor dat model: een 911 EV duurt nog wel even. Naast de Taycan zouden een elektrische Panamera en Cayenne juist wel redelijk snel kunnen verschijnen. Zoals je weet is de Macan er bijvoorbeeld enkel als EV tegenwoordig, dus verwacht zoiets. Alleen niet op hele korte termijn. Porsche zou bijvoorbeeld de benzinemotoren in de Cayenne en Panamera uit productie halen, maar die blijven nog even.

2030

Zo bevestigt Porsche dat de benzine-Cayenne en Panamera nog tot ‘ver in de jaren 2030’ zullen bestaan. Uiteraard krijgt hybride een steeds grotere rol, maar volledig EV duurt dus nog even. En ja, Porsche bevestigt dat dit alles ook geldt voor de achtcilinders in de Panamera en Cayenne. Volgens Porsche kiezen nog zo veel mensen voor een benzinemodel dat het onrealistisch is om alles over te zetten naar EV op korte termijn.

Cayenne EV

Mocht je nou een EV-versie van de Porsche Cayenne of Panamera interessant vinden: geen zorgen. Zie het niet als een vervanging, maar een keuze. Porsche komt namelijk eind dit jaar met een Cayenne EV, de eerste volledig elektrische versie van de grote SUV. Deze komt kort daarna op de markt, naast de benzineversie dus. Het merk wil beide versies blijven verkopen. Hoe dat gaat zitten qua generatie is nog even gissen. De Panamera is net volledig vernieuwd, maar de huidige Cayenne gaat al mee sinds 2017 met een forse facelift in 2023. Of daar nog een facelift bij komt of dat de Cayenne nog één keer flink vernieuwd wordt: dat laatste past qua tijdsbeeld net als je weet dat Porsche tot voorbij 2030 plant.