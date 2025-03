Is dit waarom iedereen dit merk in Nederland links laat liggen?

We vrezen dat we het niet hoeven vragen maar zeker weten waarom vrijwel niemand een Subaru koopt.

Als je iets ‘bijzonders’ ziet op de weg, denk je vaak aan een Ferrari of een andere supercar. Ondergetekende ziet iets bijzonders vaak als een wat vergeten auto of iets dat weinig mensen om wat voor reden dan ook kopen. Vandaag was dat de heilige graal: een relatief recent geregistreerde Subaru Outback. Een Subaru, dat is namelijk echt bijzonder.

Subaru: bijzonder

We hebben het namelijk altijd over hoe matig Subaru het doet in Nederland, maar eigenlijk is dat op basis van het feit dat je er gewoon bijna nooit een ziet die niet uit het jaar kruik komt. Vandaag komt Subaru met het nieuws dat de Forester, die in zijn nieuwe verschijningsvorm ook gewoon weer hier te koop is, goedkoper is geworden. Hoezee! Het ding kost nu 68.990 euro. Ja, de RAV4 van Subaru kost net geen 70.000 euro. Als we het toch hebben over de RAV4: die kost 48.995 euro en dan heb je een PHEV.

Verkopen

Het heeft in ieder geval als resultaat dat Subaru in 2025 nog maar 20 Foresters op kenteken wist te zetten. En dat is het populairste model van het merk in 2025. Ze verkopen vier modellen, goed voor 58 registraties. Nou is 2025 nog jong en die Foresters helpen, want vorig jaar hield de teller op bij 27 stuks. Ja, gemiddeld twee mensen per maand wisten de Subaru-dealer te vinden vorig jaar.

Oude wijn, nieuwe zakken

Het helpt ook niet dat je gewoon niet bijster interessante aanbiedingen krijgt. Zoals gezegd kan je er vier kopen: de Solterra, de Crosstrek, de Forester en de Outback. Al die modellen hebben wel iets wat ze niet echt interessant maakt, los van het geld (daar hebben we het zo even over). De Solterra bijvoorbeeld, dat is een Toyota-kloon. Maar dan zonder de voordelige versies, want Subaru wil heel graag dat elke Solterra vierwielaandrijving heeft om in hun plaatje te passen. De Crosstrek is een veredelde Impreza (formaat Golf dus), met enkel een ietwat basale hybride-aandrijflijn om nog ietsje voordeliger te zijn. De Forester is hagelnieuw maar wordt wederom genekt door het niet hebben van echte USP’s, behalve vierwielaandrijving en boxermotoren waar je vooral de kosten en maar weinig de baten van merkt. De Outback is er niet eens als hybride, dus moet een ‘normale’ benzine-boxer het werk doen.

En die prijs…

Maar dé hoofdreden, dat moet wel als je het zo ziet: die prijzen. Zoals gezegd is 68.990 euro voor zo’n Forester gewoon een belachelijke sloot geld, maar dat kost een tegenvallende hybride met vierwielaandrijving nou eenmaal. De Solterra is de goedkoopste Subaru voor 53.665 euro, maar bij Toyota rijd je al weg in een bZ4X voor bijna 10.000 euro minder (en heb je een identieke auto met meer rijbereik). De Crosstrek heeft een prijskaart van 59.200 euro, met wederom hybride-boxer en AWD als USP. Maar qua insteek is de Crosstrek een soort vierwielaangedreven T-Roc en die rijd je al vanaf iets meer dan 33.000 euro.

Koning van ‘waarom kost dit zo’n Godsvermogen’ is de Subaru Outback. Die heb je vanaf 78.920 euro. Nou moet wel gezegd worden dat de Outback a) erg potent is (meer SUV dan stationwagon tegenwoordig) en b) de enige ruige estate is van het moment. Maar toen je nog een V90 Cross Country kon krijgen was die bijna 12.000 euro goedkoper en de iets duurdere Audi A6 Allroad was ten eerste een Audi en had ten tweede een blubberdikke V6. En voor beide gold dat er nog een niet ‘stoere’ versie van was die nog veel goedkoper was, terwijl een Legacy stationwagon al jaren ontbreekt. Kortom: het is echt wel een gaaf ding, die Outback, maar niet voor dit geld.

We gunnen Subaru het beste, echt waar. Bovendien is het merk erg bezig met veiligheid en hun ADAS-systemen, dat juichen we ook alleen maar toe. En acht jaar garantie zonder kilometerbeperking! Maar we zijn bang dat het allemaal niet helpt om over die vanafprijzen heen te komen. Het ligt natuurlijk ook aan het feit dat Nederland absoluut niet de markt is voor een merk dat graag pronkt met bijzondere motoren en permanente vierwielaandrijving, maar dan nog hoop je dat het iets goedkoper kan. We vrezen het ergste voor Subaru’s 2025.