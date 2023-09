Nog maar heel even geduld en je kunt een elektrische Mercedes G-klasse kopen. Maar wil je dat?

Een van de charmes van de Mercedes G-klasse is dat hij eigenlijk volledig overbodig is. Het is een auto waar de wereld prima zonder kan. Groot, zwaar, net zo gestroomlijnd als een zeecontainer en de meeste bezitters ervan zijn aandachtsgeile voetballers.

Als je nog een beetje na zou denken, zou de de Mercedes G-klasse het best met de diesel kunnen kopen, de motor die het best tot zijn recht komt in zo’n auto. Maar dat doet dus bijna niemand, allemaal rijden ze in de belachelijke AMG uitvoering.

Helemaal geweldig dus. Want als je zo’n overbodig ding koopt, ga dan ook maar lekker helemaal uit de bocht. Maar goed, daar zou dus verandering in kunnen komen, er komt namelijk een elektrische Mercedes G-klasse. En die is dichterbij dan je denkt.

Elektrische Mercedes G-klasse is heel dichtbij

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde motor1.com is het eerder een kwestie van maanden dan jaren voordat de elektrische Mercedes G-klasse er is. Op de IAA in München zouden bepaalde mensen hem al van heel dichtbij hebben mogen bekijken. En dus zou hij misschien nog wel voor de geplande introductie in 2024 moeten komen.

En nog even wat specificaties, voor zover die bekend zijn. Hij krijgt 4 elektromotoren, 1 voor elk wiel. Qua vermogen en accu’s is nog niet zoveel bekend, maar wel dat hij krachtig moet zijn. Het bakbeest gaat namelijk 3000 kilo wegen.

En oh ja, mocht je dat te veel van het goede vinden, dan hadden we natuurlijk ook al het nieuws dat je binnenkort een kleinere G-klasse kunt kopen. Ja, met een Mercedesster erop, niet het ‘S-je’ van Suzuki dat natuurlijk al jaren een Baby-G levert.

Maar dan de vraag; denk jij dat er markt is voor een elektrische variant van een auto die je eigenlijk alleen maar koopt om een rijdend statement te maken? Een middelvinger op vier wielen, zeg maar? Want ondanks dat je hem om zijn eigen as kan draaien is dat er dan wel een beetje af…