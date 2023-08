Dít zijn alle primeurs op de IAA 2023

We zetten even alle primeurs van de IAA 2023 op een rij voor je!

Het is weer die tijd van het jaar: de vakantie is bijna afgelopen en we mogen weer het normale leven beginnen. Dat ging vroeger altijd gepaard met een lekkere autoshow en dat is gelukkig dit jaar niet anders.

Voor nu staat de IAA Mobility 2023 voor de deur. Dat is een beetje de opvolger van wat vroeger de megabeurs in Frankfurt was. We moeten een beetje verder rijden, want net als de vorige editie moeten we helemaal naar München. Dat is in elk geval een lekker ritje over de Autobahn!

Huishoudelijke mededelingen

Niet alle automerken zullen aanwezig zijn. Sterker nog, er zijn heel erg veel merken niet aanwezig. Het Stellantis-concern is er alleen met Opel, bijvoorbeeld. Jaguar, Ferrari, McLaren en een hoop Japanse merken zijn er ook niet. Bijzonder is dat Tesla wél weer actief is op een beurs. Vinfast heeft op het laatste moment afgezegd.

Openingstijden IAA 2023:

4 september

08:00 – 18:00 | Persdag

5 – 10 september

10:00 – 20:00 | IAA Mobility 2023

Verschillende hallen

De automerken staan niet in één hal, maar in verschillende gebouwd door München. Wat je het beste kan doen is de auto parkeren bij het Messe-gebouw. De stands die daar staan zijn voornamelijk voor. Vervolgens kun je dan met de metro of met de bus naar de andere gebouwen.

Adres IAA 2023:

IAA Messe

Willy-Brandt-Allee

81829

München

www.iaa-mobility.de

Apothekenhof Mercedes Benz

Galeriestraße BYD Cupra Lotus Polestar Volkswagen

Königsplatz Ford Honda Lucid Volta Trucks Xpeng

Ludwigstraße/Schönfeldstraße Holoride Smart

Max-Joseph-Platz BMW

Wittelsbacher Platz Audi Porsche



Alle primeurs op de IAA 2023:

Uiteraard, wij van Autoblog zullen ook aanwezig zijn op deze beurs! Natuurlijk zal @wouter verslag doen op een licht ironische doch hyperinformatieve wijze.