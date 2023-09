Mercedes E-Klasse All-Terrain is alles dat je nodig hebt

Want zo’n Mercedes E-Klasse All-Terrain kan eigenlijk alles.

Voor de socialisten en communisten onder ons: wij begrijpen dat je niet een E-Klasse NODIG hebt je in leven. Nou, als autoliefhebbers begrijpen we er eigenlijk niets van. Want e E-Klasse All-Terrain is namelijk de auto die werkelijk alles kan.

Natuurlijk is het idee niet nieuw. AMC bedacht het met de Eagle, Subaru wist het met de Impreza en Legacy Outback succesvol toe te passen. Daarna volgden de Cross Country modellen van Volvo en daarna de Audi Allroads.

Vervolgens was het hek van de dam en deed iedereen eraan mee. Mercedes was met de AllTerrain-modellen vrij laat, maar beter te laat dan niet te koop. De eerste E-Klasse Allterrain was van de S213-generatie. Voor nu hebben we de S214-generatie voor je.

Mercedes E-Klasse AllTerrain

Mercedes is dus sneller dan vorige keer, toen werd de All-Terrain (2017) aanzienlijk eerder geleverd dan de Estate (2016). Het recept is natuurlijk krek eender, alhoewel de ingrediënten met nog mer zorg zijn uitgekozen. Man, wat een analogie op de zondagavond!

Bijzonder is namelijk de Airmatic luchtvering. Deze zorgt voor grotere rijhoogte (46 mm in totaal). Zowel de rijhoogte, als de ingaande en uitgaande slag van de demping zijn traploos verstelbaar. Het is een Mercedes, dus we rekenen op een comfortabele inslag.

Motoren Mercedes E-Klasse AllTerrain

Er zijn drie motoren voor de nieuwe Mercedes E-Klasse AllTerrain. Het begint met de E220d 4Matic. Deze combineert een 2.0 dieselmotor met 48V elektromotor. Het vermogen is 197pk en 440 Nm. Sprinten naar de 100 km/u duurt minimaal 8,3 tellen en de topsnelheid is 220 km/u.

Je kan deze motor ook krijgen met elektromotor erbij, dan heet ‘ie de E300 de 4Matic. Dankzij die extra power is het systeemvermogen 230 pk en het systeemkoppel maar liefst 700 Nm! Daarmee kun je in 6,9 seconden naar de 100 km/u accelereren. De topsnelheid valt een beetje tegen met 213 km/u.

Topmodel

Het topmodel is het snoepje van de range, natuurlijk: de E450 4Matic. Deze heeft een 3 liter zes-in-lijn onder de kap, goed voor 381 pk en 500 Nm. Van 0-100 km/u blaffen is in 4,7 tellen achter de rug en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Wat heeft een mens nog meer nodig?

Met name die hybride diesel (@Wouter reed een soortgelijke combinatie laatst) is een absoluut snoepje. Met de genereuze interieurafmetingen (gelijk aan de E-Klasse Estate) en extra grondspeling en 4Matic vierwielaandrijving heb je geen SUV meer nodig. Toch?

De Mercedes E-Klasse All-Terrain zal natuurlijk staan te shinen op de IAA 2023! Wanneer de auto bij de Mercedes dealer staat, is nog niet bekend.