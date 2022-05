Draaicirkel Mercedes EQG is extreem klein. Handig!

Dankzij de draaicirkel van de Mercedes EQG is deze monsterlijke SUV misschien wel de ideale boodschappenauto.

Een van de voordelen van een kleine achterwielaangedreven auto rijden, is het inparkeren. Dat gaat namelijk heel eenvoudig. Omdat de wielen een enorme stuuruitslag kunnen maken, kan de auto makkelijker draaien. Daarom moet je een M3 of SL63 aan je partner (m/v) verkopen als praktische auto voor de boodschappen.

Maar binnenkort komt er een auto die je nog veel makkelijker kunt inparkeren. Dat is de nieuwe Mercedes EQG. De EQG is de elektrische G-Klasse die op komst is. In principe is het idee heel erg simpel. Een Mercedes-Benz G-Klasse zonder enorme motor, maar met elektromotoren en enorme accu’s.

Elektrische G-klasse

Dit gaat niet een wezenlijk andere auto opleveren. Zeer snel op de sprint, een niet al te hoge (want begrensde) topsnelheid en hoog prijskaartje. Maar de G-Klasse is vooral een stijlicoon van Mercedes-Benz en dat zal het als EQG ook blijven.

Enfin, terug naar de Mercedes EQG. Een elektrische G-Klasse klinkt verder niet heel spannend. Daarom krijgt de auto een partypiece. Een pièce de résistance. De auto kan een draai om zijn as maken. Daar kwamen ze bij het Australische Drive achter.

Draaicirkel Mercedes EQG

De elektrische G-Klasse zal namelijk vieraandrijving krijgen, uiteraard. Elk wiel krijgt zijn eigen motor. Deze motoren kunnen los van elkaar werken. Dit heeft vele voordelen, ook in het terrein, zeker in combinatie met goede software die de boel aanstuurt. Maar het wordt nog leuker, nieuwe EQG kan dus om zijn as draaien. Daardoor is de draaicirkel van de Mercedes EQG heel erg klein!

Dat is erg bijzonder. Er zijn enkele auto’s die dit kunnen, maar voor Mercedes is het een heuse noviteit. De Rivian R1T zou het krijgen, maar in werkelijkheid bleek het systeem implementeren wat lastiger dan verwacht. Mercedes lijkt het hier voor elkaar te hebben. Wel is op de beelden te zien dat het gaat om een losse ondergrond. Het zou geweldig zijn als dit werkt op de PC Hooftstraat. Toch even wat makkelijker om te parkeren. Mocht je interesse hebben, de EQG staat gepland voor 2024.

Videocredits: Mercedes Group via Drive.com.au.