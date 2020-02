‘Elektrische taxi’s niet in trek bij klanten’

Zelfs met gelijke prijzen niet.

Het totale aantal elektrische auto’s in het Nederlandse wagenpark is enorm toegenomen. Ook onder de taxi’s wordt het aandeel van elektrische auto’s steeds groter. Maar zitten klanten ook te wachten op elektrische taxi’s?

Het antwoord op deze vraag luidt nee. Althans, als we het onderzoek van het Nederlandse boekingsplatform Sneleentaxi.nl moeten geloven. Zij hebben bij 1.436 boekingen gekeken hoe vaak er voor elektrische taxi’s werd gekozen. Dit bleek niet zo vaak te zijn.

Het is om te beginnen zo dat elektrische taxi’s 30% duurder zijn dan reguliere taxi’s. Dan is het natuurlijk niet zo gek dat wij als zuinige Hollanders daar niet voor kiezen. Daar is echter rekening mee gehouden bij het onderzoek. Om te testen of er echter meer een rol speelt dan alleen het prijsverschil heeft het platform namelijk de prijzen tijdelijk gelijkgesteld.

Bij gelijke prijzen bleek de elektrische taxi echter nog steeds niet erg populair te zijn. 82% koos gewoon voor een standaard taxi. Dat was dus niet uit financiele overwegingen. Er is niet vermeld wat het percentage is zonder het wegnemen van het prijsverschil, maar in dat geval zal dan de elektrische taxi wel helemaal geen hoge ogen gooien.

Het onderzoek is een beetje te beperkt om echt harde conclusies te trekken. Het is wel een indicatie dat mensen toch bezwaren hebben tegen elektrische auto’s, zelfs als er geen prijsverschil is en het niet om hun eigen auto gaat. Het boekingsplatform had gehoopt dat Nederlanders milieubewuster zijn geworden en dat er daarom behoefte zou zijn aan elektrische taxi’s. Dit bleek dus behoorlijk tegen te vallen.

Foto: P406 via AutoJunk