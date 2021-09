Enkel elektrische primeurs voor premium dit luxemerk

En dat terwijl ze nu nul elektrische auto’s in de showrooms hebben staan. Het is de bedoeling dat ze heel erg snel enkel elektrische primeurs lanceren. Spannend!

Automerken moeten over naar schonere technologie en wel snel. Binnenkort is het namelijk verboden om auto’s met een verbrandingsmotor aan de man te brengen. Ondanks diverse alternatieven en varianten van de gouwe ouwe plofmotor (synthetische brandstoffen en dergelijke), ziet het ernaar uit de elektrische auto de toekomst heeft.

Daarmee bedoelen we de elektrische auto met accu, (nog) niet met brandstofcel. Sommige fabrikanten vinden dat nog (erg) interessant, waaronder Hyundai. Het moederbedrijf van premium-merk Genesis neemt de waterstofauto nog heel serieus. Maar voordat de techniek en infrastructuur zover is, zal Genesis als een malle EV’s moeten gaan produceren om überhaupt auto’s te mogen verkopen.

Geen eens hybride

Maar nou horen wij u denken: er zijn toch helemaal geen elektrische Genesissen? Dat klopt helemaal. Sterker nog, er is niet eens plug-in hybride van Genesis. Nóg erger: er zijn niet eens reguliere hybrides! Ze hebben alleen verbrandingsmotoren en in veel gevallen ook nog eens erg dikke blokken.

Bij Genesis zullen ze dus een stap overslaan. In plaats van veel hybride’s wordt het merk namelijk geheel elektrisch. Alle nieuwe auto’s van 2025 zullen namelijk elektrisch zijn. In 2030 zullen er acht modellen zijn met 0 gram CO2-uitstoot.

Enkel elektrische primeurs

De eerste elektrische auto van de luxe Koreanen is de Genesis GV60. Deze auto zou je kunnen zien als de Genesis-versie van de Hyundai Ioniq 5 of Kia EV6. De kans dat er plug-in hybrides zullen komen is zeker niet uitgesloten. De huidige motoren-familie kan wereldwijd nu nog verkocht worden. Maar, ook op die markten gaan ze de eisen aanscherpen. In Europa is men strenger waardoor die auto’s kansloos zullen zijn nog voordat ze op de markt komen.

Genesis zal ook naar Europa toekomen. Speciaal voor ons is er een GV70 Shooting Brake en ook deze GV60 zal goede zaken kunnen doen. Als ze nu die Shooting Brake elektrisch maken, hebben ze een winnaar in huis!